TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas grasina ieškiniu Centrinio banko vadovui Powellui

2025-08-12 20:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 20:47

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar labiau sugriežtino toną Centrinio banko vadovo Jerome‘o Powello atžvilgiu ir pagrasino jam teisiniais žingsniais. D. Trumpas antradienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė svarstąs apie „didelį ieškinį“ J. Powellui.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar labiau sugriežtino toną Centrinio banko vadovo Jerome'o Powello atžvilgiu ir pagrasino jam teisiniais žingsniais. D. Trumpas antradienį savo socialiniame tinkle „Truth Social" rašė svarstąs apie „didelį ieškinį" J. Powellui.

0

Tai jis argumentavo pernelyg didelėmis Centrinio banko pastato Vašingtone renovacijos išlaidomis. J. Powellas, „prižiūrėdamas statybas, atliko siaubingą ir labai nekompetentingą darbą“, rašė jis .

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas tvirtina, kad renovacijos išlaidos išaugo iki 3 mlrd. dolerių (beveik 2,6 mlrd. eurų), nors rekonstrukcija „iš tikrųjų turėjo kainuoti tik 50 mln. dolerių“. 

D. Trumpas smarkiai išaugusius renovacijos kaštus vis naudoja kaip argumentą, siekdamas forsuoti J. Powello atleidimą. Tačiau kliūtys tam didelės. Kad FED vadovas galėtų būti atleistas, būtina „svarbi priežastis“. Teisiniu požiūriu nėra visiškai aišku, ar JAV prezidentas apskritai gali atleisti Centrinio banko vadovą.

Vis dėlto D. Trumpui svarbiausia yra palūkanų normų sumažinimas – FED jau daug mėnesių laiko palūkanas stabilias aukštame lygyje.

Ekonomistų teigimu, palūkanų sumažinimas gali padidinti infliaciją. J. Powellas iki šiol priešinosi reikalavimams mažinti palūkanas, taip atsidurdamas D. Trumpo akiratyje. Dėl palūkanų iš tikrųjų sprendžia ne tik J. Powellas, bet visa Centrinio banko taryba.

