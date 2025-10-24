Traukinyje Ukrainoje susprogdinta granata: mažiausiai 4 žuvę

„Ovruče sulaikymo metu priemiestiniame traukinyje vyras susprogdino granatą, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų“, – pasakojo liudytojai. Pirminiais duomenimis, žuvo 4, o dar 12 buvo sužeista.
Vėliau Žytomyro srities policija leidiniui patvirtino šią informaciją.
„Šiuo metu įvykio vietoje dirba teisėsaugos pareigūnai, medikai ir kitos tarnybos. Visos įvykio aplinkybės bus paaiškintos vėliau“, – pažymėjo policija.
Šią informaciją taip pat patvirtino Žytomyro srities Nacionalinės policijos vyriausiosios valdybos spaudos atstovė Ivanna Sileckaja komentare „Suspilne“.
„Avarijos vietoje dirba Žytomyro srities tyrimo ir operatyvinės grupės, Ovručo miesto policijos 1-ojo skyriaus Korosteno rajono policijos valdybos pareigūnai. Nustatomos visos įvykio aplinkybės“, – sakė I. Sileckaja.
Savo ruožtu UNIAN praneša, kad žuvo keturi žmonės, dar dvylika buvo sužeista.
Preliminariais duomenimis, granatą aktyvavęs vyras buvo paieškomas policijos. Kol kas nėra aišku, ar įtariamasis pats patyrė sužalojimų.
