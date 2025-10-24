Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Traukinyje Ukrainoje susprogdinta granata: mažiausiai 4 žuvę

2025-10-24 14:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 14:01

Ovručo mieste Žytomyro srityje įvyko sprogimas traukinyje. Vietos policijos paieškomas vyras sulaikymo metu susprogdino granatą, pranešė leidinys „Korosten today“, remdamasis penktadienio įvykio liudytojais.

Traukinyje Ukrainoje susprogdinta granata: mažiausiai 4 žuvę (nuotr. Telegram)

Ovručo mieste Žytomyro srityje įvyko sprogimas traukinyje. Vietos policijos paieškomas vyras sulaikymo metu susprogdino granatą, pranešė leidinys „Korosten today“, remdamasis penktadienio įvykio liudytojais.

REKLAMA
0

„Ovruče sulaikymo metu priemiestiniame traukinyje vyras susprogdino granatą, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų“, – pasakojo liudytojai. Pirminiais duomenimis, žuvo 4, o dar 12 buvo sužeista.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau Žytomyro srities policija leidiniui patvirtino šią informaciją.

„Šiuo metu įvykio vietoje dirba teisėsaugos pareigūnai, medikai ir kitos tarnybos. Visos įvykio aplinkybės bus paaiškintos vėliau“, – pažymėjo policija.

REKLAMA
REKLAMA

Šią informaciją taip pat patvirtino Žytomyro srities Nacionalinės policijos vyriausiosios valdybos spaudos atstovė Ivanna Sileckaja komentare „Suspilne“.

REKLAMA

Avarijos vietoje dirba Žytomyro srities tyrimo ir operatyvinės grupės, Ovručo miesto policijos 1-ojo skyriaus Korosteno rajono policijos valdybos pareigūnai. Nustatomos visos įvykio aplinkybės“, – sakė I. Sileckaja.

Savo ruožtu UNIAN praneša, kad žuvo keturi žmonės, dar dvylika buvo sužeista.

Preliminariais duomenimis, granatą aktyvavęs vyras buvo paieškomas policijos. Kol kas nėra aišku, ar įtariamasis pats patyrė sužalojimų.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų