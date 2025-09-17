Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Tinder“ sukčiaus aukos „švenčia“ jo sulaikymą: „Šis vaikinas buvo sugriovęs mano gyvenimą“

2025-09-17 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 09:20

Dvi aukos, nukentėjusios nuo izraeliečio sukčiaus Simono Levievo, išgarsėjusio per „Netflix“ dokumentinį filmą „The Tinder Swindler“, antradienį agentūrai AFP sakė, kad džiaugiasi sužinojusios apie jo sulaikymą Sakartvele.

Tinder (nuotr. 123rf.com)

Dvi aukos, nukentėjusios nuo izraeliečio sukčiaus Simono Levievo, išgarsėjusio per „Netflix“ dokumentinį filmą „The Tinder Swindler“, antradienį agentūrai AFP sakė, kad džiaugiasi sužinojusios apie jo sulaikymą Sakartvele.

34 metų S. Levievas, kurio tikras vardas ir pavardė yra Shimonas Yehuda Hayutas, liūdnai pagarsėjo po to, kai per tyrimus ir žiniasklaidą buvo atskleistas romantiškų sukčiavimų ir finansinių nusikaltimų modelis.

Jis buvo suimtas Batumio oro uoste „Interpolo prašymu“, pirmadienį pranešė Sakartvelo  pareigūnai.

„Vakar šiek tiek atšvenčiau. Galiu jaustis laiminga, kadangi šis vaikinas buvo sugriovęs mano gyvenimą“, – interviu AFP Stokholme sakė Pernilla Sjoholm.

„Buvau nustebinta, nes praėjo tiek daug laiko“, – AFP Londone sakė norvegė Cecilie Fjellhoy, kita S. Levievo auka, pridurdama, kad tai buvo tarsi „nedidelė šventė“.

2017-2019 m. S. Levievas, kaip įtariama, naudodamasis pažinčių programėle „Tinder“, apsimesdavo turtingu paveldėtoju ir įkalbinėdavo moteris pervesti jam dideles pinigų sumas, kurių niekada negrąžindavo.

Jo schema tapo vienu iš garsiausių „catfishingo“ – netikro internetinio asmens sukūrimo, siekiant įvilioti aukas į emocines ir finansines pinkles – pavyzdžių.

C. Fjellhoy sakė, kad jai „labai palengvėjo“, jį suėmus, nors ir buvo nusivylusi, kad tai užtruko taip ilgai.

„Jaučiuosi rami, nes žinau, kad esu apsaugota. Žinau, kad kitos galimos aukos yra apsaugotos, bet taip pat pikta dėl to, kad tam reikėjo tiek daug laiko ir tokio skaičiaus nukentėjusiųjų, kiek kad žinome esant“, – sakė ji.

P. Sjoholm, kuriai dabar 38 metai, sakė, kad su S. Levievu susipažino per „Tinder“ 2018 m. kovo mėnesį.

Jie greitai susidraugavo ir kelis mėnesius jis iš jos viliojo pinigus. Iš viso ji jam perdavė daugiau kaip 600 tūkst. kronų (65 tūkst. JAV dolerių), kurių jis niekada negrąžino.

Jo suėmimas „yra laimėjimas“, sakė P. Sjoholm: „Ačiū šaliai, kuri išdavė tarptautinį arešto orderį“.

P. Sjoholm pridūrė, kad ji atsigavo po juodo laikotarpio, gyvendama „labai laimingą šeimyninį gyvenimą“.

„Buvau tokia sugniuždyta 2018, 2019 metais. Ir stovėti čia šiandien... ir būti tokiai laimingai... Tai neįtikėtina“, – sakė ji.

Nuo tada ji įsitraukė į kovą su finansiniu sukčiavimu ir pasisako už geresnį dirbtinio intelekto naudojimo kuriant „deepfake“ vaizdus reguliavimą.

„Turime žiūrėti (į sukčiavimą) ne tik kaip į pinigų praradimą. Turime į jį žiūrėti kaip į emocinį smurtą, kurį patiria šios aukos“, – sakė ji, ragindama geriau apsaugoti aukas.

P. Sjoholm sakė, kad yra pasirengusi liudyti prieš S. Levievą teisme ir yra pateikusi policijai pareiškimus dėl jo Švedijoje ir Nyderlanduose.

