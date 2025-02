Tik per stebuklą: lėktuvas skubiai pakilo į orą, kad išvengtų susidūrimo

Kaip rašo portalas „military.com“, oro uosto kameros užfiksavo, kaip „Southwest Airlines“ orlaivis antradienį ryte artėja prie kilimo ir tūpimo tako, o po to vėl staiga pakyla į viršų.

Vaizdo įraše taip pat buvo užfiksuota, kaip kilimo ir tūpimo taką, kur turėjo leistis orlaivis, kerta mažesnis lėktuvas.

Tuo metu įrašytas pokalbis įrodo, kad mažesniojo (verslo klasės) lėktuvo pilotai klaidingai suprato gautas skrydžio vadovo instrukcijas, kuomet buvo duota komanda „laikytis atokiai“.

Southwest Airline pilots SAVED THE DAY! Great job going around at the last minute to avoid a collision from a runway incursion. pic.twitter.com/FjzoqIzH73

