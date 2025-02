Per plauką nuo tragedijos: oro uoste vos nesusidūrė du lėktuvai

Midvėjaus oro uoste apie 8:50 besileidžiantis „Southwest Airlines“ lėktuvas turėjo staigiai kilti, nes į jo taką be leidimo išvažiavo privatus lėktuvas.

„Southwest Airlines“ lėktuvas pakilęs ore apsuko ratą ir grįžo bei sėkmingai nusileido.

„Flight Radar“ duomenimis, „Southwest Airlines“ lėktuvas skrido iš Nebraskos, o privatus lėktuvas „Bombardier Challenger 350“ skrito į Teksaso valstiją. Skelbiama, kad sprendimą staigiai kilti ir išvengti taką kertančio lėktuvo priėmė „Southwest Airlines“ pilotas.

„Uh, kaip tai atsitiko?“ – pakilęs skrydžių valdymo bokšto paklausė pilotas.

BREAKING: Two planes nearly collided on the runway at Chicago’s Midway Airport. pic.twitter.com/SfRxAUsjhM

