„The Times“: Iranas slapta siųsdavo misijas į Rusiją, kad ši jam padėtų kurti branduolinę programą

Dienraščio teigimu, vyresnysis vyriausiojo Irano lyderio ajatolos Ali Khamenei patarėjas Ali Larijani 2024 m. gale ne kartą skrido į Maskvą, kur dalyvaudavo diskusijose su oficialiais Rusijos asmenimis. Be pagalbos sprendžiant su branduoline programa susijusius klausimus, teigiama, kad Iranas taip pat siekė įsigyti naujausio modelio rusiškų naikintuvų „Su-35“. Be to, jis nori atstatyti Izraelio pernai sunaikintas savo oro gynybos sistemas.

Pranešama, kad Teheranas taip pat prašė pagalbos naujai apginkluojant „Hezbollah“, mat didžiąją pastarosios arsenalo dalį pastaraisiais mėnesiais sunaikino Izraelio ginkluotosios pajėgos.

Vienas šaltinis leidiniui „The Times“ nurodė, kad dėl Rusijos priklausomybės nuo ją raketomis ir nepilotuojamaisiais orlaiviais aprūpinančio Irano „kyla nerimas, jog Maskva gali būti pasirengusi peržengti pirmiau Irano branduolinės (programos) atžvilgiu nubrėžtas raudonąsias linijas“.