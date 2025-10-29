Testas Europos kraštutinei dešinei: Nyderlandai balsuoja pirmalaikiuose parlamento rinkimuose

Apklausos rodo, kad kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (PVV), kuri skelbia prieš islamą ir imigraciją nukreiptas idėjas ir kuriai vadovauja ugningo būdo Geertas Wildersas, gali vėl užimti pirmąją vietą.
Tačiau pusė rinkėjų vis dar nėra apsisprendę, todėl rezultatai yra nenuspėjami, o trys kitos partijos pastarosiomis dienomis sumažino atotrūkį.
„Dabar neįmanoma pasakyti, kas gali laimėti rinkimus, nes keturios partijos varžosi dėl pirmosios vietos“, – naujienų agentūrai AFP teigė Leideno universiteto Nyderlandų politikos profesorė Sarah de Lange.
„Be to, daugiau nei 50 proc. Nyderlandų rinkėjų vis dar nėra apsisprendę“, – pridūrė ji.
Viena yra praktiškai aišku: kad ir kokie būtų rezultatai, G. Wildersas netaps ministru pirmininku.
Jis paskatino rinkimus, kai išardė ankstesnę vyriausybę dėl imigracijos patraukdamas PVV iš susiskaldžiusios keturių partijų koalicijos.
Visos pagrindinės partijos atmetė galimybę vėl su juo bendradarbiauti, nes mano, kad jis nepatikimas arba jo pažiūros pernelyg nepatrauklios.
Dėl Nyderlandų politinės sistemos nė viena partija negali gauti 76 vietų, reikalingų valdyti be partnerių, todėl labai svarbu pasiekti konsensusą ir sudaryti koaliciją.
„Ant kortos pastatyta mūsų tautos ateitis“, – prieš rinkimus sakė G. Wildersas interviu naujienų agentūrai AFP.
„Kaip ir visoje Europoje, žmonės yra pavargę nuo masinės imigracijos, kultūros kaitos ir žmonių, kurie iš tiesų čia kultūriškai nepriklauso, antplūdžio“, – teigė G. Wildersas, kartais vadinamas „olandų Trumpu“.
Jo rezultatas Nyderlanduose, penktoje pagal dydį Europos Sąjungos (ES) ekonomikoje, bus vertinamas kaip kraštutinių dešiniųjų jėgos matas, panašioms partijoms pagal populiarumą pirmaujant Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje (JK).
„Demokratija bus mirusi“
Pagrindiniai rinkimų kampanijos klausimai buvo imigracija ir būsto krizė, nuo kurios tankiai apgyvendintoje šalyje ypač kenčia jaunimas.
Kadangi kitos partijos jau atmetė darbo su G. Wildersu galimybę, premjeru greičiausiai taps antrą vietą rinkimuose užėmęs lyderis.
Šiuo metu atrodo, kad tai bus Fransas Timmermansas, patyręs buvęs Europos Komisijos (EK) vicepirmininkas, kuris save vadina saugiu pasirinkimu po ilgus mėnesius trukusios sumaišties.
„Tai viena turtingiausių planetos šalių, o pasitikėjimas savimi vis dar labai menkas“, – interviu AFP sakė F. Timmermansas, vadovaujantis kairiojo sparno Žaliųjų kairiųjų partijos („GroenLinks“, GL) ir Darbo partijos (PvdA) aljansui.
„Turime tai sugrąžinti, nes nėra tokio klausimo, kurio negalėtume išspręsti“, – teigė 64 metų F. Timmermansas, buvęs užsienio reikalų ministras, mokantis šešias kalbas.
Stabilumą taip pat žada centro dešinės kylanti žvaigždė Henri Bontenbalas, Krikščionių demokratų (CDA) partijos vadovas.
„Tikrai tikiu, kad olandai nėra kraštutiniai nei vienoje, nei kitoje pusėje“, – AFP sakė H. Bontenbalas.
„Dauguma olandų nori nuosaikios politikos iš politinio centro“, – pridūrė 42-ejų metų vyras, kuris nuo 2006 metų privačiai neskraido dėl klimato kaitos.
Netikėtas variantas būtų 38 metų Robas Jettenas iš centristinės partijos D66, kurios populiarumas padidėjo dėl pozityvių idėjų ir nuolatinių pasirodymų žiniasklaidoje.
Kampaniją aptemdė smurtas ir dezinformacija.
Keliuose miestuose prieš prieglobsčio prašytojų prieglaudas protestuojantys demonstrantai susirėmė su policija, o praėjusį mėnesį prieš imigraciją nukreiptas protestas Hagoje peraugo į smurtą.
G. Wildersas buvo priverstas atsiprašyti F. Timmermanso po to, kai du partijos nariai sukūrė dirbtinio intelekto vaizdus, kad diskredituotų kairiųjų lyderį.
Nors rezultatą prognozuoti sunku, aišku tik tai, kad koalicijos derybos užtruks mėnesius – vėliausiai vyriausybei suformuoti reikėjo 223 dienų.
Iki tol šaliai vadovaus – nors ir nenoromis – kadenciją baigiantis premjeras Dickas Schoofas.
„Nenorėčiau jums to linkėti“, – sakė jis vienam parlamento nariui.
G. Wildersas perspėjo, kad „demokratija bus mirusi“, jei jis vėl laimės, bet negalės būti ministru pirmininku.
