TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Apklausa: likus savaitei iki rinkimų Nyderlanduose pirmauja Wilderso kraštutinių dešiniųjų partija

2025-10-21 20:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 20:42

Likus savaitei iki parlamento rinkimų Nyderlanduose, dešiniųjų pažiūrų populistas Geertas Wildersas išlieka aiškiu lyderiu, rodo nauja apklausa. 

Apklausa: likus savaitei iki rinkimų Nyderlanduose pirmauja Wilderso kraštutinių dešiniųjų partija. EPA-ELTA nuotr.

0

Reprezentatyvi televizijos laidos „EenVandaag“ užsakymu instituto „Verian“ atlikta apklausa parodė, kad G. Wilderso Laisvės partija (PVV) laimės 34 iš 150 vietų parlamente ir taps stipriausia partija, kaip ir per pastaruosius rinkimus maždaug prieš dvejus metus. 

Valdančioji keturių partijų koalicija žlugo vos po 11 mėnesių, kai G. Wildersas atšaukė savo ministrus, kilus ginčui dėl prieglobsčio įstatymų griežtinimo. Prognozuojama, kad buvusios jo koalicijos partnerės patirs didelių nuostolių, tačiau rinkėjų parama G. Wildersui ir toliau stipri.

Vis dėlto mažai tikėtina, kad prieš islamą nusistačiusi PVV grįš į vyriausybę, nes visos pagrindinės partijos ir toliau atmeta galimybę bendradarbiauti su G. Wildersu. Pasitrauksiančiai laikinajai vyriausybei vadovauja nepartinis buvęs valstybės tarnautojas Dickas Schoofas. 

Apklausa parodė, kad  Žaliųjų, kairiųjų ir leiboristų aljansas turės 25, Krikščionių demokratų partija – 23 vietas, abi šios jėgos smarkiai atsilieka nuo PVV. Tikimasi, kad valdančioji Liaudies partija už laisvę ir demokratiją (VVD) patirs didelių nuostolių. 

Apklausos organizatoriai pabrėžia, kad daugelis rinkėjų dar neapsisprendę prieš kitą savaitę trečiadienį numatytus rinkimus. Svarbiausi klausimai per rinkimų kampaniją – prieglobstis ir migracija, taip pat didelis būsto trūkumas šalyje. 

Apklausa buvo atlikta spalio 17–20 d., buvo apklausti 1473 Nyderlandų rinkėjai.

