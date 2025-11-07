 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sybiha: Rusijos armijoje prieš Ukrainą kovoja daugiau nei 1400 samdinių iš Afrikos

2025-11-07 16:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 16:34

Rusija dažnai apgaule ar prievarta verbuoja Afrikos šalių piliečius kovai prieš Ukrainą, pareiškė jos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha ir paragino šių šalių vyriausybes perspėti savo piliečius nedalyvauti Rusijos agresijoje. 

Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)

Rusija dažnai apgaule ar prievarta verbuoja Afrikos šalių piliečius kovai prieš Ukrainą, pareiškė jos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha ir paragino šių šalių vyriausybes perspėti savo piliečius nedalyvauti Rusijos agresijoje. 

REKLAMA
0

„Remiantis turima informacija, mažiausiai 1436 piliečiai iš 36 Afrikos šalių šiuo metu kovoja Rusijos invazinės armijos gretose Ukrainoje. Šis skaičius rodo identifikuotus asmenis, nors tikrasis skaičius gali būti didesnis“, –socialiniame tinkle X parašė A. Sybiha. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministras pridūrė, kad Rusija verbuoja Afrikos piliečius įvairiais būdais: vieniems siūlomi pinigai, kiti apgaudinėjami ir nesuvokia, kam pasirašo, o kai kurie patiria spaudimą. 

REKLAMA
REKLAMA

„Sutarties pasirašymas prilygsta mirties nuosprendžio pasirašymui“, – perspėjo jis.

A. Sybiha atkreipė dėmesį, kad užsienio piliečiams Rusijos armijoje gresia niūrus likimas: dauguma jų iš karto siunčiami į vadinamuosius „mėsos šturmus“ ir greitai nužudomi, todėl dauguma samdinių išgyvena ne ilgiau kaip mėnesį. 

REKLAMA

Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, yra du būdai išvengti tokio likimo. 

„Pirma, nesileisti užverbuojamam ir nepasirašyti jokių dokumentų su Rusijos valdžia (...) Antra, jei jau buvote dislokuoti į fronto linijas, ieškokite bet kokios galimybės dezertyruoti ir tapti karo belaisviu“, – sakė jis. 

A. Sybiha paragino visas Afrikos vyriausybes viešai įspėti savo piliečius nestoti į Rusijos okupacinę kariuomenę. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kovoti už Rusiją jos agresyviame kare prieš Ukrainą yra neteisėta, amoralu ir pažeidžia Jungtinių Tautų Chartiją bei tarptautinę teisę“, – pabrėžė A. Sybiha. 

Pasak jo, Rusija mėgina verbuoti žmones iš daugelio šalių, ne tik Afrikos. 

„Mes pateiksime daugiau konkrečios informacijos apie regionus ir šalis, kuriose Rusijos okupacinė armija verbuoja užsienio piliečius ir tada paima juos į nelaisvę. Dar kartą raginame vyriausybes dėti visas pastangas, kad Rusijos verbavimo schemos būtų suardytos, ir informuoti savo piliečius, kad tokia veikla yra neteisėta“, – pabrėžė A. Sybiha. 

Neseniai pranešta, kad Pietų Afrikos Respublikos vyriausybė gavo 17 piliečių, dalyvaujančių kovinėse operacijose Ukrainoje, pagalbos prašymus ir ieško būdų, kaip grąžinti juos namo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Brangiausias bendražygis“: Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė susitiko su Putinu (nuotr. SCANPIX)
„Brangiausias bendražygis“: Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė susitiks su Putinu (1)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Kaip koks Hitleris“ – ekspertas rėžė apie Putiną (106)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Kyjivas: Pietų Ukrainoje Rusija smogė į JT pagalbos vilkstinę (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų