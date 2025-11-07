Sybiha: Rusijos armijoje prieš Ukrainą kovoja daugiau nei 1400 samdinių iš Afrikos

„Remiantis turima informacija, mažiausiai 1436 piliečiai iš 36 Afrikos šalių šiuo metu kovoja Rusijos invazinės armijos gretose Ukrainoje. Šis skaičius rodo identifikuotus asmenis, nors tikrasis skaičius gali būti didesnis“, –socialiniame tinkle X parašė A. Sybiha.
Ministras pridūrė, kad Rusija verbuoja Afrikos piliečius įvairiais būdais: vieniems siūlomi pinigai, kiti apgaudinėjami ir nesuvokia, kam pasirašo, o kai kurie patiria spaudimą.
„Sutarties pasirašymas prilygsta mirties nuosprendžio pasirašymui“, – perspėjo jis.
A. Sybiha atkreipė dėmesį, kad užsienio piliečiams Rusijos armijoje gresia niūrus likimas: dauguma jų iš karto siunčiami į vadinamuosius „mėsos šturmus“ ir greitai nužudomi, todėl dauguma samdinių išgyvena ne ilgiau kaip mėnesį.
Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, yra du būdai išvengti tokio likimo.
„Pirma, nesileisti užverbuojamam ir nepasirašyti jokių dokumentų su Rusijos valdžia (...) Antra, jei jau buvote dislokuoti į fronto linijas, ieškokite bet kokios galimybės dezertyruoti ir tapti karo belaisviu“, – sakė jis.
A. Sybiha paragino visas Afrikos vyriausybes viešai įspėti savo piliečius nestoti į Rusijos okupacinę kariuomenę.
„Kovoti už Rusiją jos agresyviame kare prieš Ukrainą yra neteisėta, amoralu ir pažeidžia Jungtinių Tautų Chartiją bei tarptautinę teisę“, – pabrėžė A. Sybiha.
Pasak jo, Rusija mėgina verbuoti žmones iš daugelio šalių, ne tik Afrikos.
„Mes pateiksime daugiau konkrečios informacijos apie regionus ir šalis, kuriose Rusijos okupacinė armija verbuoja užsienio piliečius ir tada paima juos į nelaisvę. Dar kartą raginame vyriausybes dėti visas pastangas, kad Rusijos verbavimo schemos būtų suardytos, ir informuoti savo piliečius, kad tokia veikla yra neteisėta“, – pabrėžė A. Sybiha.
Neseniai pranešta, kad Pietų Afrikos Respublikos vyriausybė gavo 17 piliečių, dalyvaujančių kovinėse operacijose Ukrainoje, pagalbos prašymus ir ieško būdų, kaip grąžinti juos namo.
