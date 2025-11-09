 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Supertaifūnas „Fung-wong“ pasiekė Filipinų pakrantę

2025-11-09 17:24 / šaltinis: BNS
2025-11-09 17:24

Supertaifūnas „Fung-wong“ sekmadienį pasiekė Filipinų rytinę pakrantę, nusinešęs mažiausiai dviejų žmonių gyvybes ir privertęs daugiau nei milijoną žmonių evakuotis iš namų, pranešė nacionalinė meteorologijos tarnyba.

Supertaifūnas „Fung-wong“ pasiekė Filipinų pakrantę (nuotr. SCANPIX)

Supertaifūnas „Fung-wong" sekmadienį pasiekė Filipinų rytinę pakrantę, nusinešęs mažiausiai dviejų žmonių gyvybes ir privertęs daugiau nei milijoną žmonių evakuotis iš namų, pranešė nacionalinė meteorologijos tarnyba.

0

Audra, kuri apėmė beveik visus Filipinus, pasiekė Auroros provinciją pagrindinėje Lusono saloje 21 val. 10 min. vietos (15 val. 10 min. Lietuvos) laiku, pranešė orų tarnyba, praėjus vos kelioms dienoms po kito šalį nusiaubusio taifūno. 

„Fung-wong“ atneš smarkų lietų ir vėjo gūsius į didelę salų valstybės dalį, kurioje praėjusią savaitę taifūnas „Kalmaegi“ nusinešė daugiau nei 220 žmonių gyvybių.

Anksčiau sekmadienį vienoje iš jau audros nuniokotų centrinių Filipinų provincijų užregistruota pirmoji žūtis. 

Samaro provincijos Katbalogano miesto gelbėtojas Junielis Tagarino (Džunielis Tagarinas) sakė, kad iš po nuolaužų ir išverstų medžių buvo ištrauktas 64 metų moters, kuri bandė evakuotis iš savo namų, kūnas.

„Pūtė labai stiprus vėjas ir gausiai pliaupė lietus (...) Pasak jos šeimos narių, ji galbūt kažką pamiršo, kad grįžo į savo namus“, – pasakojo J. Tagarino.

Civilinės gynybos biuras vėliau patvirtino antrą mirties atvejį – per staigų potvynį Katanduaneso saloje nuskendo žmogus. 

Auroroje, kur taifūnas pasiekė krantą, vyriausybės darbuotojas Ariesas Ora uždengė savo namą Dipakulao mieste plieno lakštais ir medinėmis lentomis.

„Kas mus iš tikrųjų gąsdina, tai kad (taifūnas) sausumoje nusileis naktį“, – anksčiau sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė 34-erių vyras.

„Kitaip nei per ankstesnius taifūnus, negalėsime aiškiai matyti vėjo judėjimo ir to, kas vyksta aplink mus“, – teigė jis. 

Toliau į šiaurę, Kagajano provincijoje, evakuacijos centre besiglaudžiantys žmonės AFP sakė, kad namus paliko baimindamiesi potvynių. 

„Mūsų namus ne kartą buvo užlieję potvyniai, todėl, kai mums buvo liepta evakuotis, mes ir evakavomės, nes būtume įstrigę“, – sakė Loretta Salquina (Loreta Salkina). 

„Taifūnas gali nuplėšti mūsų stogus (...) Čia esame saugesni“, – pridūrė ji. 

Pirmadienį pagrindinėje Lusono saloje, įskaitant sostinę Manilą, kur atšaukta beveik 300 skrydžių, buvo nurodyta uždaryti mokyklas ir vyriausybines įstaigas.

Japonijoje įvykus 6,7 balo žemės drebėjimui kilo nedidelis cunamis BNS Foto
Japonijoje įvykus 6,7 balo žemės drebėjimui kilo nedidelis cunamis

