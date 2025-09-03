Suomijos oro pajėgos planuoja atsisakyti vėliavų su svastika

Anksčiau Suomijos transliuotojas „Yle“ pranešė, kad vėliavos su svastikomis bus panaikintos vykdant reformą. Oro pajėgų pulkininkas Tomi Böhmas užsiminė, kad „yra buvę nemalonių situacijų su užsienio svečiais“, be to, prasminga žengti koja kojon su laiku.
Suomijos oro pajėgos buvo įkurtos 1918 m., kai švedų aristokratas Ericas von Rosenas padovanojo ginkluotosioms pajėgoms pirmąjį orlaivį, papuošęs jį savo laimės simboliu – svastika. Nuo tada visi Suomijos kariniai lėktuvai turėjo svastiką, kol naciai Vokietijoje ją pasisavino kaip savo emblemą.
1945 m. simbolis ant Suomijos lėktuvų buvo pakeistas nauju. Tačiau svastika iš Suomijos oro pajėgų vadovybės emblemos buvo pašalinta tik 2017 metais. Iki šiol ją galima pamatyti ant kai kurių istorinių vadovybės vėliavų, rodomų paraduose ir kitomis progomis.
Tačiau simbolis trikdo arba pykdo kai kuriuos jį išvydusius užsienio svečius.
Britų laikraštis „The Telegraph“ citavo istoriką Teivo Teivaineną, pranešusį apie 2021 m. įvykusį incidentą, kuriame dalyvavo Vokietijos oro pajėgų nariai. Jo teigimu, vokiečių kareiviai nedalyvavo ceremonijoje Laplandijoje, sužinoję, kad ten bus rodomos vėliavos su svastikomis.
Pasak T. Teivaineno, Suomija visada neigė bet kokį savo vėliavų su svastikomis ryšį su Vokietijos naciais, tačiau verta prisiminti, kad švedas donoras E. von Rosenas praėjusio amžiaus ketvirtąjį dešimtmetį buvo laikomas nacių šalininku. Per savo žmonos liniją jis buvo Hermanno Göringo giminaitis.
