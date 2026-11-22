Suomijos ministras pirmininkas vėliau pareiškė, kad Kyjivas turi teisę smogti atsakomąjį smūgį agresoriui.
Po kelių valandų Rusijos sraigtasparnis galimai pažeidė Suomijos oro erdvę, teigė Suomijos gynybos ministras, įžvelgęs galimą ryšį tarp šių dviejų incidentų.
Suomijos premjeras Petteris Orpo užsiminė, kad tai susiję su ir Rusijos karu Ukrainoje.
„Karas persimeta į mūsų tiesioginę kaimynystę (...). Ukraina turi teisę priešintis agresoriui“, – socialiniame tinkle „X“ teigė P. Orpo.
Suomijos sienos apsaugos tarnybos pareigūnas Petteris Blomvallas naujienų agentūrai AFP sakė: „Galiu patvirtinti, kad (šeštadienį) ryte ukrainiečių drono smūgis kliudė laivą, dėl to kilo gaisras.“
„Laivo įgula evakuota, laivas nuleidęs inkarą, o gaisras tebegesinamas“, – pridūrė jis.
Penktus metus atremdama Rusijos invaziją, Ukraina suintensyvino tolimojo nuotolio atakas prieš Rusiją toli už fronto linijos.
Suomijos gynybos pajėgos užfiksavo drono ataką prieš Rusijos krovininį laivą
„Šeštadienio rytą Suomijos gynybos pajėgos užfiksavo drono ataką prieš Rusijos krovininį laivą į vakarus nuo Sūrsaro, rytinėje Suomijos įlankos dalyje, tarptautiniuose vandenyse“, – teigiama ministerijos pranešime.
Ji nurodė, kad laivas yra „Sparta II“, kuriam, remiantis tinklalapiu „Opensanctions“, taikomos Ukrainos ir JAV sankcijos. Tinklalapyje teigiama, kad šiuo laivu įtariama gabenus ginklus iš Sirijos į Rusiją.
Laivybos stebėjimo svetainės „MarineTraffic“ duomenimis, „Sparta II“ iš Sankt Peterburgo išplaukė apie 23 val. ir plaukė į Baltijsko uostą Rusijos Kaliningrado eksklave.
Suomių Sienos apsaugos tarnybos štabo komandoras Ilja Iljinas transliuotojui „Yle“ teigė, kad Rusijos teritoriniuose vandenyse laivui smogė ukrainiečių dronai, jis prarado valdymą ir įplaukė į Suomijos teritorinius vandenis. Dėl to atsakomybė už gelbėjimą jūroje buvo perduota Suomijai.
„Tai konteinerinis laivas, kuris, kaip žinoma, yra susijęs su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis. Gali būti, kad jame yra karinės įrangos, tačiau šiuo metu to patvirtinti negalima“, – sakė I. Iljinas.
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