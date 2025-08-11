Suomija pateikė kaltinimus Rusijos šešėlinio laivyno įgulos nariams

Kuko salose registruoto tanklaivio „Eagle S“, Suomijos įlankoje dešimtis kilometrų vilkusio inkarą jūros dugnu, kapitonui ir pirmajam bei antrajam jo pavaduotojams pateikti kaltinimai dėl „nusikalstamo kenkimo sunkinančiomis aplinkybėmis ir komunikacijų trikdymo sunkinančiomis aplinkybėmis“, sakoma Suomijos generalinio prokuroro pavaduotojo tarnybos pareiškime.
Įtariamųjų tautybės prokuratūra neatskleidė.
Baudžiamasis tyrimas pradėtas po to, kai gruodžio 25 d. buvo sugadintas povandeninis elektros kabelis „EstLink 2“ ir keturi telekomunikacijų kabeliai, jungiantys Suomiją su Estija.
„Kabelių savininkai iš viso patyrė mažiausiai 60 mln. eurų tiesioginės žalos vien dėl remonto išlaidų“, – sakoma pareiškime.
Manoma, kad „Eagle S“ priklauso Rusijos šešėliniam laivynui, sudarytam iš senų tanklaivių, naudojamų siekiant apeiti apribojimus Rusijos naftos eksportui.
Dėl elektros energijos tiekimo ir telekomunikacijų sutrikdymo, kaip įtariama, šis įvykis „taip pat sukėlė rimtą pavojų energijos tiekimui ir telekomunikacijoms Suomijoje“, sakoma pareiškime.
Ikiteisminio tyrimo metu neigdami įvykdytus nusikaltimus kaltinamieji tvirtino, kad Suomija neturi jurisdikcijos šioje byloje, nes kabelių nukirtimai vyko už Suomijos teritorinių vandenų ribų.
Praėjusiais metais buvo pažeisti keli povandeniniai kabeliai Baltijos jūroje, o daugelis ekspertų tai vadina Rusijos vykdomo „hibridinio karo“ prieš Vakarų šalis dalimi.
Švedija ir Suomija įstojo į NATO po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m., o karinis aljansas sustiprino savo stebėseną Baltijos jūroje.
