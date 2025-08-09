Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Suklastoti Baltarusijos prezidento rinkimai: opozicija mini penktąsias protestų metines

2025-08-09
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 08:11

Minint penktąsias suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų metines, šeštadienį Vilniuje organizuojama laisvųjų baltarusių eisena.

Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

0

Prieš represinį Aliaksandro Lukašenkos režimą kovojantys baltarusiai šeštadienio vidurdienį pirmiausia rinksis į mitingą Lukiškių aikštėje. Po jo visi žygiuos iki Baltarusijos ambasados, kur toliau piketuos bei uždegs žvakutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo renginiu, organizatorių teigimu, siekiama parodyti režimui, kad baltarusiai ir toliau gins savo teises bei kovos už laisvą Baltarusiją.

„2025 metų rugpjūčio 9 dieną vėl susirinksime kartu. Prisiminti tuos, kuriuos praradome, paremti tuos, kurie yra kalėjime, parodyti, kad mes nepasidavėme, padėkoti Lietuvai už paramą baltarusiams kelyje į laisvę“, – rašoma pranešime.

„Baltarusiai nesustoja ir nepasiduoda. Ir nesustos, ir nepasiduos. Baltarusiai toliau laikosi kartu ir gina savo teises bei laisvą nepriklausomą Baltarusiją“, – pabrėžia organizatoriai.

ELTA primena, kad prieš penkerius metus Baltarusijoje vykusius prezidento rinkimus laimėjo A. Lukašenka.

Paskelbus oficialios rinkėjų apklausos rezultatus, patvirtinančius A. Lukašenkos pergalę prieš opozicijos atstovę Svetlaną Cichanouvskają, visoje šalyje kilo protestai, smerkiantys rinkimus ir vadinantys juos suklastotais.

Policija prieš protestuotojus naudojo garsines granatas, ašarines dujas ir gumines kulkas. Protestų metu buvo sulaikyta apie 3 tūkst. žmonių.

