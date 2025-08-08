Baltarusijoje žurnalistas nuteistas už išdavystę ir įkalintas dešimčiai metų

Danilas Palianskis, dirbęs keliose nepriklausomose naujienų agentūrose, buvo nuteistas liepos 25 dieną, tačiau BŽA teismo proceso rezultatą paskelbė tik penktadienį. Be laisvės atėmimo bausmės, jam buvo skirta bauda, lygi maždaug 7 tūkst. JAV dolerių (apie 6 tūkst. eurų).
„Baltarusija jau tapo Europos juodąja skyle, kur žmonės teisiami už žodžius ir mintis“, – sakė BŽA vadovas Andrejus Bastunecas.
D. Palianskis, kuris buvo sulaikytas rugsėjį, yra vienas iš 37 Baltarusijoje įkalintų žurnalistų.
Jis pasiųstas už grotų vyriausybei tęsiant susidorojimą su valdžios kritikais po beprecedenčių masinių protestų, kilusių po ginčytino A. Lukašenkos išrinkimo per 2020 metų rugpjūčio 9-ąją vykusį balsavimą.
Žmogaus teisių organizacijos teigia, kad valdžia areštavo daugiau nei 65 tūkst. žmonių, o šimtai tūkstančių pabėgo iš šalies, bijodami persekiojimo.
Žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ duomenimis, Baltarusijoje yra maždaug 1187 politiniai kaliniai, tarp kurių yra ir šios organizacijos įkūrėjas, Nobelio premijos laureatas ir taikos aktyvistas Alesis Bialiackis.
