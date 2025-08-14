Streikuojantys „Boeing“ gynybos pramonės darbuotojai kreipėsi į JAV Kongresą

„Pagarbiai prašome jūsų prisijungti prie mūsų ir paremti šią gyvybiškai svarbią aukštos kvalifikacijos darbo jėgą“, – laiškuose, skirtuose Misūrio Kongreso delegacijai, pareiškė mašinistų profsąjunga ir pavadino naujausią „Boeing“ pasiūlymą „neatitinkančiu standartų“.
Nuo rugpjūčio 4 d. streikuoja apie 3 200 profesinės sąjungos „International Association of Machinists and Aerospace Workers“ 837-ojo padalinio narių, kurie prieš tai atmetė sutarties pasiūlymą. Abi pusės nėra surengusios derybų nuo tada, kai prasidėjo streikas, pažymėjo abiejų pusių atstovai.
Streikas paveikė „Boeing“ objektus Sent Luise ir Sent Čarlze (Misūrio valstija) bei Maskute (Ilinojaus valstija). Juose, be kita ko, gaminami koviniai orlaiviai F-15 ir F-18, pažangios pilotų mokymo sistemos „T-7 Red Hawk“ ir bepiločiai orlaiviai MQ-25.
„Prašome jūsų paraginti „Boeing Company“ nedelsiant grįžti prie derybų stalo su naujomis idėjomis ir pasiūlymais, kad būtų rastas teisingas šių nesutarimų sprendimas“, – teigiama laiške, kurį pasirašė „IAM International“ prezidentas Brianas Bryantas.
Anot IAM, tarp profsąjungos prioritetų – teisingos kompensacijos ir „sutartis, kurioje atsižvelgiama į darbo stažą ir patirtį“. „Boeing“ savo ruožtu nurodė, kad į jos pasiūlymą įtrauktas vidutinio darbo užmokesčio padidinimas 40 proc. ir daugiau poilsio bei nedarbingumo atostogų dienų.
„Esame nustebę, kad „IAM International“ mūsų pasiūlymą pavadino „neatitinkančiu standartų“, nors prieš tai išgyrė jį kaip „itin svarbų“ susitarimą, kuriam jie pritarė vos prieš tris savaites“, – sakė „Boeing Air Dominance“ viceprezidentas Danas Gillianas.
„Esame pasirengę išklausyti bet kokius konstruktyvius profsąjungos pasiūlymus“, – pridūrė jis.
Pernai rudenį taip pat buvo surengtas skausmingas „Boeing“ streikas šiaurės vakarų Ramiojo vandenyno regione. Tada apie 33 000 darbuotojų sustabdė gamybos procesus fabrikuose, kuriuose surenkami komerciniai „Boeing“ lėktuvai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!