Stoltenbergas: Erdoganas pažadėjo kuo greičiau pritarti Švedijos stojimui į NATO

„Prezidentas Erdoganas sutiko nedelsiant pateikti Švedijos įstojimo protokolą Didžiajai nacionalinei asamblėjai ir užtikrinti ratifikavimą“, – tviteryje parašė NATO vadovas.

„Tai – istorinis žingsnis, kuris visą NATO daro stipresne ir saugesne“, – pridūrė jis.

Turkija ir Vengrija yra vienintelės valstybės, dar neratifikavusios Švedijos narystės, tačiau Budapeštas anksčiau skelbė lauksiantis Ankaros žingsnio.

Apie pasiektą susitarimą J. Stoltenbergas paskelbė po kelias valandas trukusių pokalbių su R. T. Erdoganu ir Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu.

Švedija kartu su Suomija pernai paskelbė sieksiančios prisijungti prie NATO po Rusijos invazijos Ukrainoje. Suomija oficialiai NATO nare tapo šiemet balandį.

Turkija vilkino Švedijos stojimą į NATO, teigdama, kad ši savo šalyje turi labiau kovoti su kurdų kovotojais ir kitomis grupuotėmis, kurias Ankara laiko keliančiomis grėsmę jos nacionaliniam saugumui.

R. T. Erdoganas anksčiau pirmadienį buvo nustebinęs sąjungininkes, susiedamas savo paramą Švedijos narystei su įstrigusių Ankaros derybų dėl narystės Europos Sąjungoje (ES) atnaujinimu.

Vėliau Vilniuje jis susitiko su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Charles'iu Micheliu. Po susitikimo Ch. Michelis paskelbė, kad susitikimas buvo geras, o per jį aptartos galimybės suteikti naują impulsą ES ir Turkijos bendradarbiavimui.

Turkija nuo 2005 metų yra formali kandidatė įstoti į ES, tačiau pastaraisiais metais derybos dėl narystės sustojo be aiškių perspektyvų joms atsinaujinti.

Švedija taps 32-ąja Aljanso nare.

Andrius Jakimčuk

