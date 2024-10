Stokholme per 20 minučių įvyko trys šaudymo incidentai

Dviem atvejais vėlų trečiadienio vakarą šūviai paleisti į pastatą ir butą, trečiu atveju – į vieną ar kelis asmenis lauke. Viename šiaurės vakariniame Švedijos sostinės priemiestyje, be to, naktį prie daugiabučio driokstelėjo sprogimas. Ir po jo yra sulaikytųjų. Pirminiais duomenimis, per incidentus sužeistųjų nėra.

Incidentų priežastys kol kas nežinomos. Tačiau Švedija jau kelerius metus kovoja su labai smurtinėmis gaujomis. Dėl gaujų konfliktų Stokholme ir kitose šalies dalyse vis įvyksta tyčia sukeltų sprogimų bei šaudynių, per kurias kartais neišvengiama aukų.

Ankstesnę naktį šūviai buvo paleisti ir į Izraelio ambasadą Stokholme. Be to, įvyko du tikriausiai rankinių granatų sukelti sprogimai netoli Izraelio ambasados Danijos sostinėje Kopenhagoje. Čia po jų sulaikyti trys jauni 16–19 metų amžiaus švedai. Vienas jų, policijos duomenimis, vėliau paleistas.