Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi šaltiniais.
Ukrainos žvalgybos šaltinių duomenimis, rugsėjo 8 d. apie 4 val. ryto Pemzos miesto Železnodorožnyj rajone nugriaudėjo mažiausiai keturi sprogimai.
Dėl to buvo sustabdytas dviejų magistralinių naftotiekių, kurių pralaidumas yra 2 mln. barelių per parą, darbas.
Be to, pagal šaltinio informaciją, toje pačioje vietoje buvo sugadinti dar du regioninės reikšmės naftotiekiai.
Šaltiniai patikslino, kad sugadinti naftotiekiai aprūpindavo karinius objektus, kurie dalyvauja kare Ukrainoje.
Praėjus kelios valandoms po sprogimų vietos žiniasklaida paskelbė pranešimą apie tariamai „planuojamus mokymus“ naftos ir dujų objektuose, kuriuose dalyvavo avarinės ir specialiosios tarnybos.
Tokiu būdu Rusijos valdžia bandė nuslėpti tikrąsias incidento priežastis ir paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir nereaguoti į pranešimus apie sprogimus socialiniuose tinkluose.
