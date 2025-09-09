Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sprogimai Pemzoje sutrikdė Rusijos naftotiekių sistemą, valdžia prisidengia „mokymais“

2025-09-09 12:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 12:07

Rusijos Penzos mieste serija sprogimų sugadino vieningą magistralinių naftotiekių sistemą.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Telegram)

Rusijos Penzos mieste serija sprogimų sugadino vieningą magistralinių naftotiekių sistemą.

0

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi šaltiniais.

Ukrainos žvalgybos šaltinių duomenimis, rugsėjo 8 d. apie 4 val. ryto Pemzos miesto Železnodorožnyj rajone nugriaudėjo mažiausiai keturi sprogimai.

Dėl to buvo sustabdytas dviejų magistralinių naftotiekių, kurių pralaidumas yra 2 mln. barelių per parą, darbas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, pagal šaltinio informaciją, toje pačioje vietoje buvo sugadinti dar du regioninės reikšmės naftotiekiai.

Šaltiniai patikslino, kad sugadinti naftotiekiai aprūpindavo karinius objektus, kurie dalyvauja kare Ukrainoje.

Praėjus kelios valandoms po sprogimų vietos žiniasklaida paskelbė pranešimą apie tariamai „planuojamus mokymus“ naftos ir dujų objektuose, kuriuose dalyvavo avarinės ir specialiosios tarnybos.

Tokiu būdu Rusijos valdžia bandė nuslėpti tikrąsias incidento priežastis ir paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir nereaguoti į pranešimus apie sprogimus socialiniuose tinkluose.

