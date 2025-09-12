Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Graikija – Turkija tiesiogiai: stebėkite intriguojančią pusfinalio akistatą

2025-09-12 19:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 19:45

Europos krepšinio čempionate liko tik keli, tačiau labai svarbūs neatsakyti klausimai. Vienas jų – kas grumsis finale, o atsakymų šįvakar ieško Graikijos ir Turkijos rinktinės.

2

Susitikimo pradžia – 21:00 val., tiesiogiai rungtynes žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Graikai yra patyrę vieną pralaimėjimą, kai grupių etape netikėtai 77:80 nusileido Bosnijos ir Hercegovinos rinktinei. Aštuntfinalyje Vassilio Spanoulio komanda 84:79 palaužė Izraelį, o ketvirtfinalyje 87:76 eliminavo Lietuvą.

Turkija – vis dar nepralaimėjusi. 5 pergalės grupių etape, o tada – 85:79 nugalėta Švedija aštuntfinalyje, 91:77 – Lenkija ketvirtfinalyje.

Graikus į priekį tempia Giannis Antetokounmpo. Žvėrišką formą demonstruojantis puolėjas pelno po 29,8 taško, atkovoja po 9 kamuolius ir fiksuoja 32 balų naudingumą per rungtynes.

„Teisėjai irgi žmonės ir jie seka naujienas. Šių pareiškimų tikslas, kad jie būtų atsargesni. Juk tai yra dvi labai aukštos kokybės komandos. Teisėjai tikrai stengsis priimti teisingus sprendimus. Tai reiškia, kad jeigu Giannis padarys pražangą, jie ją fiksuos neatsižvelgdami į jo vardą. Mes tiesiog žaisime savo žaidimą.

Gianniui fiksuojama daug pražangų puolime. Mes neturėsime laiko galvoti apie tai, kad teisėjai po turnyro peržiūrės savo sprendimus“, – prieš rungtynes spaudimą arbitrui darė Turkijos treneris Erginas Atamanas.

Turkų žvaigždė Alperenas Šengunas taip pat renka po 32 naudingumo balus, pelnydamas po 21,6 taško, atkovodamas po 10,9 kamuolio ir išdalindamas po 7,1 rezultatyvaus perdavimo.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vokietija – Europos čempionato finale: užtikrintai palaužė Suomiją (33)
Luka Dončičius (nuotr. FIBA)
Vokiečiai atlaikė rimtą slovėnų iššūkį: žengė į pusfinalį (58)
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (nuotr. FIBA Europe)
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (16)
Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate (295)

