Ukrainiečių žurnalistas Denisas Kazanskis pasidalijo V. Solovjovo laidos iškarpa, kurioje jis užsipuolė Belgorodo gyventojus ir pareikalavo, kad šie nesiskųstų dėl karo ir apšaudymų.

„Pasirodė daug įvairių būtybių, apsimetusių tinklaraštininkais, kurie sakė: „Na, federalinė valdžia pamiršo Belgorodą, padėkite žmonėms! Žmonės nieko neturi, tai baisu, žmonės jaučiasi apleisti, kaip jūs galite! Kol Maskva vaikšto, Belgorodas miršta“.

Visą šią bjaurią isteriją tuoj pat perima ukrainiečių-nacių žiniasklaida“, – piktinosi Vladimiras Solovjovas Rusijos valstybiniame kanale „Rossija 1“.

„Užsičiaupkite“

Be to, D. Kazanskis parodė vaizdo įrašo fragmentą, kuriame V. Solovjovas neva lankėsi vienoje iš apšaudymo vietų Belgorode. Jis buvo kartu su miesto pareigūnu, kuris pasakojo, kad mieste per dieną vykdavo ir po kelis apšaudymus, tačiau tai esą nesutrikdė Rusijos prezidento rinkimų.

„Ramiame“ mieste neperšaunamą liemenę ir karinę uniformą vilkintis V. Solovjovas sakė, kad valdžia neva dar gruodį skyrė milijardą rublių apsauginei plėvelei įsigyti, slėptuvėms įrengti, perspėjimo sistemoms įrengti ir „Telegram“ kanalams atidaryti.

„Todėl visiems, kurie bando sakyti, kad federalai mus apleido: užsičiaupkite, šlykštynės“, – išrėžė Solovjovas.

Savo ruožtu Belgorodo gyventojai komentaruose po V. Solovjovo vaizdo įrašu ėmė kviesti jį persikelti į Belgorodą, ten filmuoti savo pokalbių laidą ir linkėjo jam pajusti tai, ką jaučia jie.