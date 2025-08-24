Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šokiruojantis radinys: vyras 2 metus po antklode slėpė mirusią merginą

2025-08-24 14:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 14:30

Daugiau nei dvejus metus po antklode savo bute slėpęs buvusios merginos kūną, britas Jamie Stevensas išgirdo teismo nuosprendį – už šiurpų poelgį jis keliaus už grotų beveik dvejiems metams.

Šokiruojantis radinys: vyras 2 metus po antklode slėpė mirusią merginą savo bute (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

1

51-erių J. Stevensas uždengė 36-erių Anouskos Sites kūną antklode po to, kai ji mirė jo bute, tikėtina, 2022-ųjų pradžioje.

Jis melavo policijai, atvykusiai jos ieškoti, tvirtindamas, kad merginos nematė jau kelis mėnesius, rašo „Metro“.

A. Sites buvo paskelbta dingusia šių metų balandžio 10 d., o tai paskatino pradėti tyrimą. Paskutinį kartą ji buvo matyta 2022 m. gegužės 21 d., tačiau J. Stevensas pareigūnams teigė, kad ji dingo dar anksčiau.

Policija kelis kartus lankėsi bute, bet niekas neatidarė durų. Galiausiai gegužės 27 d. pareigūnai įsilaužė į vidų ir rado A. Sites kūną.

Lavoną uždengė antklode

J. Stevensas buvo suimtas ir prisipažino, kad lavoną aptiko po nakties, praleistos kartu 2023 m. sausio mėn., tačiau tiesiog uždengė jį antklode ir paliko.

Jis pareigūnams sakė žinojęs, ką turėjo daryti, ir dabar, atsigręžęs atgal, nesuprantantis, kodėl neiškvietė greitosios pagalbos. Jis pripažino, kad jo paaiškinimas „neskamba teisingai“.

Detektyvė Jeanne Hellyer sakė: „Stevensas atėmė iš Anouskos orumą ir teisę į deramą palaidojimą. Mano mintys yra su jos šeima ir draugais, kurie dabar gali ją palaidoti.“

Rugpjūčio 11 d. teisme J. Stevensas buvo nuteistas 14 mėnesių laisvės atėmimo bausme už teisėtų laidotuvių sutrukdymą ir dar 8 mėnesiams už teisingumo vykdymo kliudymą.

