Šokiruojantis radinys: vyras 2 metus po antklode slėpė mirusią merginą

51-erių J. Stevensas uždengė 36-erių Anouskos Sites kūną antklode po to, kai ji mirė jo bute, tikėtina, 2022-ųjų pradžioje.
Jis melavo policijai, atvykusiai jos ieškoti, tvirtindamas, kad merginos nematė jau kelis mėnesius, rašo „Metro“.
A. Sites buvo paskelbta dingusia šių metų balandžio 10 d., o tai paskatino pradėti tyrimą. Paskutinį kartą ji buvo matyta 2022 m. gegužės 21 d., tačiau J. Stevensas pareigūnams teigė, kad ji dingo dar anksčiau.
Policija kelis kartus lankėsi bute, bet niekas neatidarė durų. Galiausiai gegužės 27 d. pareigūnai įsilaužė į vidų ir rado A. Sites kūną.
Lavoną uždengė antklode
J. Stevensas buvo suimtas ir prisipažino, kad lavoną aptiko po nakties, praleistos kartu 2023 m. sausio mėn., tačiau tiesiog uždengė jį antklode ir paliko.
Man left ex-partner’s body on sofa in his flat for years, court told: A man who found his ex-partner dead on his sofa covered up her body with a blanket and left her there undiscovered for years, a court heard. Jamie Stevens (pictured), https://t.co/fahj84xnnc pic.twitter.com/9vjc3WbK9iREKLAMAREKLAMA— Care Appointments (@CareApps) August 11, 2025
Jis pareigūnams sakė žinojęs, ką turėjo daryti, ir dabar, atsigręžęs atgal, nesuprantantis, kodėl neiškvietė greitosios pagalbos. Jis pripažino, kad jo paaiškinimas „neskamba teisingai“.
Detektyvė Jeanne Hellyer sakė: „Stevensas atėmė iš Anouskos orumą ir teisę į deramą palaidojimą. Mano mintys yra su jos šeima ir draugais, kurie dabar gali ją palaidoti.“
Rugpjūčio 11 d. teisme J. Stevensas buvo nuteistas 14 mėnesių laisvės atėmimo bausme už teisėtų laidotuvių sutrukdymą ir dar 8 mėnesiams už teisingumo vykdymo kliudymą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!