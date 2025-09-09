Sirijos vadovas kitą mėnesį lankysis Maskvoje, teigia Rusijos premjero pavaduotojas

„Mes teikiame didelę reikšmę spalio mėnesį įvyksiančiam Sirijos prezidento vizitui į Maskvą dalyvauti Rusijos ir arabų šalių aukščiausiojo lygio susitikime“, – sakė A. Novakas, pridurdamas, kad ši kelionė „sustiprins dvišalį bendradarbiavimą“.
„Esame čia su didele delegacija... kad atverstume naują mūsų santykių puslapį“, – pridūrė jis per susitikimą su užsienio reikalų ministru Asaadu al Shaibani ir pavadino Siriją „perspektyvia regionine partnere“.
Valstybinė naujienų agentūra SANA teigė, kad derybose daugiausia dėmesio bus skiriama „ekonomikai, saugumui, gynybai ir politikai“.
A. al Shaibani sakė, kad Sirija ir Rusija atverčia naują puslapį, „pagrįstą pagarba“, palankiai atsiliepdamas apie ekonominį bendradarbiavimą su Maskva ir paragindamas visus šalyje esančius užsienio partnerius „padėti sirams kurti savo ateitį“.
A. Novakas taip pat iškėlė mintį, kad Rusija galėtų būti tarpininkė santykiuose su Izraeliu, kuris nuo B. al Assado nuvertimo sudavė šimtus smūgių Sirijai, pastarąjį kartą – pirmadienį, pranešė Sirijos valstybinė žiniasklaida.
„Noriu atkreipti jūsų dėmesį į unikalią derybų galimybę, kurią Rusija turi, išsaugojusi ryšius su Izraelio ir visų Sirijos etninių grupių lyderiais“, – sakė jis.
„Siūlome pasinaudoti šiuo veiksniu ir daryti stabilizuojančią įtaką padėčiai Sirijoje“, – sakė jis, pridurdamas, kad Maskva ir partneriai, įskaitant Katarą, taip pat aptaria humanitarinę pagalbą Sirijai ir jos energetikos sektoriaus atstatymą.
Nežinomybė temdo Rusijos karinio jūrų laivyno bazės Tartuse ir jos oro pajėgų bazės Hmeimime likimą po B. al Assado nuvertimo.
Nei A. Novakas, nei A. al Shaibani, liepos mėnesį tapęs pirmuoju islamistų vadovaujamos pereinamojo laikotarpio vyriausybės aukšto rango pareigūnu, apsilankiusiu Rusijoje, apie šias bazes neužsiminė.
Sausio mėnesį užsienio reikalų viceministras Michailas Bogdanovas su delegacija surengė pirmąją Rusijos pareigūnų kelionę į Siriją po B. al Assado nuvertimo ir jo pabėgimo į Rusiją.
