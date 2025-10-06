Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šiaurės Korėjos lyderis apsilankė karo laive, pastatytame „bausti už provokacijas“

2025-10-06 18:39 / šaltinis: BNS
2025-10-06 18:39

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas apsilankė karo laive, skirtame, jo žodžiais, „bausti už priešo provokacijas", pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas apsilankė karo laive, skirtame, jo žodžiais, „bausti už priešo provokacijas“, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

1

„Choe Hyon“ yra vienas iš dviejų 5 tūkst. t eskadrinių minininkų Šiaurės Korėjos arsenale. Abu šie laivai pradėti eksploatuoti šiemet, Kim Jong Unui siekiant didinti šalies karinio jūrų laivyno pajėgumus.

„Choe Hyon“ yra „aiškus ginkluotųjų pajėgų (...) vystymo pademonstravimas“, sakė Kim Jong Unas, sekmadienį lankydamasis šiame laive. Lyderio žodžius citavo valstybinė naujienų agentūra KCNA.

„Didžiuliai mūsų karinio jūrų laivyno gebėjimai turėtų būti naudojami didžiuliame vandenyne, kad būtų iš pagrindų atgrasomos arba atremiamos priešo provokacijos ir baudžiama už jas“, – sakė jis.

Kim Jong Unas yra pažadėjęs, kad iki kitų metų spalio bus pastatytas ir trečias panašios klasės eskadrinis minininkas.

Pietų Korėjos kariuomenė yra sakiusi, kad „Choe Hyon“ galėjo būti pastatytas su Rusijos pagalba, galbūt mainais į tūkstančius Šiaurės Korėjos karių, nusiųstų padėti rusams kariauti prieš Ukrainą.

KCNA nuotraukoje Kim Jong Unas, regis, tikrina laivo valdymo postą, kur monitoriai rodo vandenyną aplink Korėjos pusiasalį.

Kitoje nuotraukoje lyderis rodo į užmaskuotą žemėlapį priešais generolus.

Kim Jong Uno vizitas įvyko kitą dieną po to, kai jis nedetalizuodamas paskelbė, kad dislokuojamos „specialios pajėgos ir priemonės“ reaguojant į JAV ginklų „telkimą“ Pietų Korėjoje.

Pchenjano priešai „turės nerimauti dėl to, kuria kryptimi juda jų saugumo aplinka“, šeštadienį sakė jis.

Jungtinės Valstijos Pietų Korėjoje yra dislokavusios maždaug 28,5 tūkst. savo karių, kad atremtų branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos karinę grėsmę, o praėjusį mėnesį surengė bendras karines pratybas su sąjungininkėmis Pietų Korėja ir Japonija.

Pchenjanas tokias pratybas nuolat smerkia ir vadina invazijos repeticijomis, o sąjungininkės tvirtina, kad šios pratybos yra gynybinio pobūdžio.

