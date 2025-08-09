Šiaurės Korėja pasienyje išmontuoja garsiakalbius: štai kam juos naudojo

Kaip birželį pranešė Pietų Korėjos kariuomenė po prezidento Lee Jae-myungo, siekiančio sušvelninti įtampą su Pchenjanu, išrinkimo, abi šalys jau buvo nutraukusios propagandines transliacijas palei demilitarizuotą zoną,
Pietų Korėjos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad pradėjo šalinti garsiakalbius savo pusėje sienos kaip „praktinę priemonę, skirtą padėti sušvelninti įtampą“ su Šiaurės Korėja.
Pietų Korėja transliavo K-pop muziką ir naujienas, reaguodama į Pchenjano transliuojamus keistus, nerimą keliančius garsus palei sieną, kurie tapo dideliu trukdžiu Pietų Korėjos gyventojams.
Tačiau į valdžią atėjus Lee Jae-myungui, Seulas birželio mėnesį nutraukė transliacijas, o kitą dieną Šiaurės Korėja taip pat nutraukė savąsias.
„Pietų Korėjos kariuomenė pastebėjo, kad šį rytą Šiaurės Korėjos kariai kai kuriose fronto linijos vietose išmontuoja propagandinius garsiakalbius“, – šeštadienį pareiškime teigė Jungtinis štabas.
„Dar reikia patvirtinti, ar įrenginiai buvo pašalinti visuose regionuose, ir kariuomenė toliau stebės susijusią veiklą“, – pridūrė jis.
Seulas praėjusiais metais pradėjo transliacijas per garsiakalbius, reaguodamas į Pchenjano į paleistų balionų su šiukšlėmis antplūdį.
Pchenjanas į pietus paleido tūkstančius balionų, teigdamas, kad tai yra atsakas į Pietų Korėjos aktyvistų leistus propagandinius balionus.
Santykiai tarp abiejų Korėjų pasiekė žemumas, kai Pietų Korėjos prezidentu buvo dabar jau nušalintas Yoon Suk-yeolas (Jun Sukjolas), o Seulas laikėsi griežtos pozicijos Pchenjano atžvilgiu, kuris po Rusijos invazijos į Ukrainą suartėjo su Maskva.
Lee Jae-myungas nuo pergalės birželio pirmalaikiuose rinkimuose ėmėsi kitokio požiūrio į Šiaurės Korėją, įskaitant prašymą pilietinėms grupėms nutraukti propagandos skrajučių siuntimą.
Jis taip pat pareiškė, kad sieks derybų su Šiaurės Korėja be išankstinių sąlygų nors pirmtakas buvo iš esmės įšaldęs santykius.
Techniniu požiūriu abi šalys tebėra karo būsenoje, nes 1950–1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!