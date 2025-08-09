Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Šiaurės Korėja pasienyje išmontuoja garsiakalbius: štai kam juos naudojo

2025-08-09 21:25 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 21:25

Šiaurės Korėjos kariuomenė pradėjo šalinti garsiakalbius, kurie buvo naudojami nerimą keliančių garsų skleidimui palei sieną, šeštadienį pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, praėjus kelioms dienoms po to, kai Seulo naujoji administracija pašalino garsiakalbius savo pusėje.

Prabangus kurortas Kimo užsieniečiams užsidarė (nuotr. SCANPIX)

Šiaurės Korėjos kariuomenė pradėjo šalinti garsiakalbius, kurie buvo naudojami nerimą keliančių garsų skleidimui palei sieną, šeštadienį pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, praėjus kelioms dienoms po to, kai Seulo naujoji administracija pašalino garsiakalbius savo pusėje.

REKLAMA
0

Kaip birželį pranešė Pietų Korėjos kariuomenė po prezidento Lee Jae-myungo, siekiančio sušvelninti įtampą su Pchenjanu, išrinkimo, abi šalys jau buvo nutraukusios propagandines transliacijas palei demilitarizuotą zoną, 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pietų Korėjos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad pradėjo šalinti garsiakalbius savo pusėje sienos kaip „praktinę priemonę, skirtą padėti sušvelninti įtampą“ su Šiaurės Korėja.

REKLAMA
REKLAMA

Pietų Korėja transliavo K-pop muziką ir naujienas, reaguodama į Pchenjano transliuojamus keistus, nerimą keliančius garsus palei sieną, kurie tapo dideliu trukdžiu Pietų Korėjos gyventojams.

REKLAMA

Tačiau į valdžią atėjus Lee Jae-myungui, Seulas birželio mėnesį nutraukė transliacijas, o kitą dieną Šiaurės Korėja taip pat nutraukė savąsias.

„Pietų Korėjos kariuomenė pastebėjo, kad šį rytą Šiaurės Korėjos kariai kai kuriose fronto linijos vietose išmontuoja propagandinius garsiakalbius“, – šeštadienį pareiškime teigė Jungtinis štabas.

REKLAMA
REKLAMA

„Dar reikia patvirtinti, ar įrenginiai buvo pašalinti visuose regionuose, ir kariuomenė toliau stebės susijusią veiklą“, – pridūrė jis.

Seulas praėjusiais metais pradėjo transliacijas per garsiakalbius, reaguodamas į Pchenjano į paleistų balionų su šiukšlėmis antplūdį.

Pchenjanas į pietus paleido tūkstančius balionų, teigdamas, kad tai yra atsakas į Pietų Korėjos aktyvistų leistus propagandinius balionus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Santykiai tarp abiejų Korėjų pasiekė žemumas, kai Pietų Korėjos prezidentu buvo dabar jau nušalintas Yoon Suk-yeolas (Jun Sukjolas), o Seulas laikėsi griežtos pozicijos Pchenjano atžvilgiu, kuris po Rusijos invazijos į Ukrainą suartėjo su Maskva.

Lee Jae-myungas nuo pergalės birželio pirmalaikiuose rinkimuose ėmėsi kitokio požiūrio į Šiaurės Korėją, įskaitant prašymą pilietinėms grupėms nutraukti propagandos skrajučių siuntimą.

Jis taip pat pareiškė, kad sieks derybų su Šiaurės Korėja be išankstinių sąlygų nors pirmtakas buvo iš esmės įšaldęs santykius.

Techniniu požiūriu abi šalys tebėra karo būsenoje, nes 1950–1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų