TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siaubinga avarija Ugandoje: susidūrė du autobusai, žuvo bent 63 žmonės

2025-10-22 10:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 10:14

Ugandoje, Rytų Afrikoje, įvyko siaubinga avarija, skelbia „The Sun". Susidūrė du autobusai ir dar dvi transporto priemonės, žuvo bent 63 žmonės.

Ugandos tarnybos (nuotr. SCANPIX)

Ugandoje, Rytų Afrikoje, įvyko siaubinga avarija, skelbia „The Sun“. Susidūrė du autobusai ir dar dvi transporto priemonės, žuvo bent 63 žmonės.

1

Anot policijos, autobusai važiavo priešingomis kryptimis. Pirminiais duomenimis, vairuotojai bandė aplenkti automobilį ir sunkvežimį.

Ugandoje susidūrė du autobusai

Vienas iš autobusų, bandydamas išvengti susidūrimo, staigiai pasuko į kitą kelio pusę ir susidūrė su kitu pilnu autobusu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abu autobusai tuo metu buvo pilni keleivių.

Įvyko tam tikra grandininė reakcija, vertėsi ir kiti automobiliai, bandydami išvengti susidūrimo.

Kai greitosios pagalbos pareigūnai atvyko į avarijos vietą, kelio pakraštyje buvo rastos dešimtys sužeistų žmonių.

Policija teigia, kad kai kurių žmonių sužeidimai tokie dideli, kad bijoma, jog aukų skaičius tik augs.

Ugandos policijos duomenimis, didžiulė avarija įvyko Kampala-Gulu greitkelyje 00:15 vietos laiku.

Abu autobusai priklausė skirtingoms kompanijoms, kurios dažnai teikia paslaugas Ugandoje.

Vienas priklausė „Planet Company“, kitas – „Nile Star“.

