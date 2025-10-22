Siaubinga avarija Ugandoje: susidūrė du autobusai, žuvo bent 63 žmonės

Anot policijos, autobusai važiavo priešingomis kryptimis. Pirminiais duomenimis, vairuotojai bandė aplenkti automobilį ir sunkvežimį.
Ugandoje susidūrė du autobusai
Vienas iš autobusų, bandydamas išvengti susidūrimo, staigiai pasuko į kitą kelio pusę ir susidūrė su kitu pilnu autobusu.
Abu autobusai tuo metu buvo pilni keleivių.
Įvyko tam tikra grandininė reakcija, vertėsi ir kiti automobiliai, bandydami išvengti susidūrimo.
Kai greitosios pagalbos pareigūnai atvyko į avarijos vietą, kelio pakraštyje buvo rastos dešimtys sužeistų žmonių.
Policija teigia, kad kai kurių žmonių sužeidimai tokie dideli, kad bijoma, jog aukų skaičius tik augs.
Ugandos policijos duomenimis, didžiulė avarija įvyko Kampala-Gulu greitkelyje 00:15 vietos laiku.
Abu autobusai priklausė skirtingoms kompanijoms, kurios dažnai teikia paslaugas Ugandoje.
Vienas priklausė „Planet Company“, kitas – „Nile Star“.
