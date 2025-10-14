Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per autobuso avariją Pietų Afrikoje žuvo 42 žmonės

2025-10-14 08:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 08:03

Per autobuso avariją kalnuotame regione Pietų Afrikos šiaurėje žuvo mažiausiai 42 žmonės. Institucijų duomenimis, nelaimė įvyko kelyje netoli Luis Tričardo miesto, maždaug už 400 km į šiaurę nuo sostinės Pretorijos. Pateiktais duomenimis, autobusas nulėkė nuo kelio ir nusirito nuo šlaito. 49 keleiviai buvo sužeisti.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Per autobuso avariją kalnuotame regione Pietų Afrikos šiaurėje žuvo mažiausiai 42 žmonės. Institucijų duomenimis, nelaimė įvyko kelyje netoli Luis Tričardo miesto, maždaug už 400 km į šiaurę nuo sostinės Pretorijos. Pateiktais duomenimis, autobusas nulėkė nuo kelio ir nusirito nuo šlaito. 49 keleiviai buvo sužeisti.

1

Tarp aukų yra septyni vaikai, pranešė Pietų Afrikos transporto ministerija. Paskelbtose nuotraukose buvo matyti mėlynos spalvos autobusas, gulintis ant stogo. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma.

Pasak Transporto ministerijos, autobusas vežė žmones iš Zimbabvės ir Malavio, vykusius  į savo gimtąsias šalis. PAR  prezidentas Cyrilas Ramaphosa pareiškė šalims užuojautą.

