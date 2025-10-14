Per autobuso avariją Pietų Afrikoje žuvo 42 žmonės

Tarp aukų yra septyni vaikai, pranešė Pietų Afrikos transporto ministerija. Paskelbtose nuotraukose buvo matyti mėlynos spalvos autobusas, gulintis ant stogo. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma.
Pasak Transporto ministerijos, autobusas vežė žmones iš Zimbabvės ir Malavio, vykusius į savo gimtąsias šalis. PAR prezidentas Cyrilas Ramaphosa pareiškė šalims užuojautą.
