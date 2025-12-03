Siaubas Azijoje: potvynių ir nuošliaužų aukų skaičius perkopė 1 500

Indonezijos institucijos patvirtino 770 žuvusiųjų Sumatros saloje. 463 gyventojai vis dar laikomi dingusiais.
Pagalbos organizacijos „Mercy Corps“ duomenimis, iš šalies gaunami „labai nerimą keliantys“ pranešimai apie vandens ir maisto produktų trūkumą, padėtis esą toliau aštrės. Žalos mastas ir paveiktos teritorijos dydis yra „tikrai milžiniškas“.
Šri Lankoje potvyniai ir nuošliaužos, kurias sukėlė ciklonas Ditwah, institucijų duomenimis, nusinešė mažiausiai 474 gyvybes. Tęsiama 356 dingusiais laikomų asmenų paieška. Rasti juos gyvus vilčių mažai. Kai kurios labiausiai paveiktos teritorijos ir toliau daugiausiai atkirstos nuo išorinio pasaulio. Materialinė žala vertinama iki 6 mlrd. eurų.
Tailande, anot Sveikatos ministerijos, žuvo mažiausiai 267 žmonės. Ditwah praėjusią savaitę siautėjo aštuoniose provincijose. Ypač daug žmonių – mažiausiai 142 – žuvo turistų pamėgto Hatjajaus miesto regione šalies pietuose.
Malaizijoje ciklonas, oficialiais duomenimis, pražudė du žmones.
Didelėje dalyje Azijos šalių šiuo metu yra musoninių liūčių sezonas. Smarkus lietus dažnai sukelia potvynius ir nuošliaužas. Dėl klimato kaitos lietaus trukmė ir intensyvumas didėja.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.