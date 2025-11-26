 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaudynės Vašingtone: žuvo du pašauti kariai, sulaikytas įtariamasis

Atnaujinta 22:57
2025-11-26 22:14 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-11-26 22:14

Trečiadienį Vašingtone buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos nariai, pranešė JAV vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem savo „X“ paskyroje, tačiau daugiau informacijos nepateikė, skelbia „Reuters“.

Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis (nuotr. SCANPIX)
6

Trečiadienį Vašingtone buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos nariai, pranešė JAV vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem savo „X" paskyroje, tačiau daugiau informacijos nepateikė, skelbia „Reuters".

Vakarų Virdžinijos gubernatorius Patrickas Morrisey vėliau pranešė, kad abu pašauti kariai mirė nuo sužalojimų.

„Su didžiuliu liūdesiu patvirtiname, kad abu Vakarų Virdžinijos nacionalinės gvardijos kariai, kurie šiandien buvo pašauti Vašingtone, mirė nuo patirtų sužalojimų“, – sakė gubernatorius Patrickas Morrisey. 

Jis pridūrė, kad šie kariai žuvo tarnaudami savo šaliai.

Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad kariai gydomi ligoninėje, tačiau jų būklė buvo kritinė.

„Gyvulys, kuris pašovė du Nacionalinės gvardijos karius, abu buvo sunkiai sužeisti ir dabar yra dviejose skirtingose ligoninėse, taip pat yra sunkiai sužeistas, bet, nepaisant to, sumokės labai didelę kainą“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė Baltųjų rūmų šeimininkas. 

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt nurodė, kad incidento metu D. Trumpas buvo Floridoje, tačiau buvo greitai informuotas apie situaciją.

Vienas pareigūnas, kalbėdamas anonimiškai, nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Jis taip pat nukentėjo incidento metu, tačiau patirti sužalojimai nekelia pavojaus jo gyvybei, pridūrė pareigūnas. 

Vietos pareigūnų teigimu, įtariamasis buvo nugabentas į ligoninę. 

Skelbiama, kad šiuo metu įvykio vietoje dirba gausus JAV slaptosios tarnybos bei Alkoholio, šaunamųjų ginklų ir tabako biuro (AFT) agentų būrys, o netoliese budi Nacionalinės gvardijos kariai. Teritorija taip pat stebima iš sraigtasparnių.

Pilietis
Pilietis
2025-11-26 22:51
Kur yra migrantai, ten žudymai, prievartavimai ir vagyatės.
Atsakyti
Vėl?
Vėl?
2025-11-26 22:48
Vėl kažkoks išprotėjęs leftistas? Ar šiaip banditas? Bet gi mūsų medijos rašė, kad Vašingtone nusikalstamumas yra normos ribose... Hmmm
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
