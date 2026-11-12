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Šaltiniai: Huangas palaikė „intymius santykius“ su dar viena bendrovės „Nvidia“ darbuotoja

2026-11-12 23:02 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 23:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iš posto besitraukiantis bendrovės „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas palaikė „artimus santykius“ su dar viena bendrovės darbuotoja, naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė du šaltiniai.

Bendrovės „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas EPA

Iš posto besitraukiantis bendrovės „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas palaikė „artimus santykius“ su dar viena bendrovės darbuotoja, naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė du šaltiniai.

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Tai paaiškėjo po pranešimų apie dar du romanus, dėl kurių šią popietę jis atsistatydino. Vienas jų buvo su Alice Huang, įtariama Kinijos šnipe, kitas – su bendrovės „Nvidia“ sveikatos priežiūros padalinio viceprezidente Kimberly Powell, kuri buvo tiesiogiai pavaldi J. Huangui.

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Praėjusio mėnesio pabaigoje laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad JAV žvalgyba manė, jog J. Huangas tapo Kinijos žvalgybos operacijos taikiniu.

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Spalio 29 ir 30 d. publikacijose leidinys nurodė, kad įtariama šnipė – tai Alice Huang, kuri nėra giminystės ryšiais susijusi su Jensenu Huangu.

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Iš pradžių „Nvidia“ tvirtino, kad jų santykiai nebuvo romantiški, o J. Huangas pranešimus apie romaną neigė.

Prisipažino darbuotojams turėjęs romaną

Tačiau maždaug po savaitės J. Huangas pakeitė savo poziciją ir prisipažino darbuotojams turėjęs romaną.

„Buvau neištikimas savo žmonai. Mano veiksmai įskaudino ją ir mūsų vaikus“, – sakė jis.

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J. Huangas įtarimų dėl romano su K. Powell kol kas nekomentavo.

„Reuters“ nenurodė antrosios „Nvidia“ darbuotojos vardo ir pavardės, o bandymai su ja susisiekti buvo nesėkmingi, pranešė agentūra.

„Reuters“ pridūrė, kad nei „Nvidia“, nei J. Huangas nepanoro komentuoti naujų pranešimų apie tariamą romaną.

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