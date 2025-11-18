 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rytų Ukrainoje per Rusijos raketų ataką žuvo paauglė

2025-11-18 08:00 / šaltinis: BNS
2025-11-18 08:00

Ukrainos rytinėje Charkivo srityje per Rusijos raketų ataką žuvo paauglė ir buvo sužeisti mažiausiai devyni žmonės, antradienį pranešė jos gubernatorius.

Rusų ataka Rytų Ukrainoje (nuotr. Telegram)
7

Ukrainos rytinėje Charkivo srityje per Rusijos raketų ataką žuvo paauglė ir buvo sužeisti mažiausiai devyni žmonės, antradienį pranešė jos gubernatorius.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Pastaraisiais mėnesiais Maskva kasdien intensyvina dronų ir raketų atakas, nukreiptas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, ir prieš žiemą smogė daugeliui civilinių objektų.

REKLAMA

Rusų ataka Rytų Ukrainoje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų ataka Rytų Ukrainoje

„Ligoninėje mirė 17-metė mergina, kuri buvo sunkiai sužeista per raketų ataką Berestyno mieste“, – platformoje „Telegram“ paskelbė Charkivo gubernatorius Olehas Synehubovas.

„Pirminiais duomenimis, sužeisti devyni žmonės, tarp jų 16-metis berniukas“, – pridūrė jis, sakydamas, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo pajėgos.

REKLAMA
REKLAMA

Kaimyninėje Dnipropetrovsko srityje gubernatorius sakė, kad Dnipro mieste po dronų atakos kilo gaisrai, tačiau nepateikė jokios informacijos apie galimas aukas.

„Dnipro mieste ir rajone dėl bepiločio orlaivio atakos kilo gaisrai“, – sakė Vladyslavas Haivanenka.

Vakar sunaikintas vaikų darželis

Pirmadienį per Rusijos aviacijos smūgius žuvo penki žmonės ir buvo sunaikintas vaikų darželis Rytų Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trys žmonės žuvo per smūgį į gyvenamąjį rajoną Balaklijoje, Charkivo srities fronto mieste, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Per kitą Rusijos smūgį Dnipropetrovsko srityje žuvo du civiliai, sakė gubernatorius.

Pastarasis smūgis surengtas po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą, pagal kurį Kyjivas įsigis apie 100 naikintuvų ir kitos technikos, įskaitant dronus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karolis Nawrockis (nuotr. Elta)
Lenkijos prezidentas bedė pirštu į ES klaidą: „Galbūt net nebūtų karo Ukrainoje“ (14)
Volodymyras Zelenskis, Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos ir Prancūzijos prezidentai pasirašė ketinimų protokolą dėl prancūziškų naikintuvų (5)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusija surengė 769 smūgius Zaporižios sričiai (1)
(nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Paliaubų Ukrainoje dar teks palaukti? Suomijos prezidentas įvardijo, kas laukia (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų