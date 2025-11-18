Rytų Ukrainoje per Rusijos raketų ataką žuvo paauglė

Pastaraisiais mėnesiais Maskva kasdien intensyvina dronų ir raketų atakas, nukreiptas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, ir prieš žiemą smogė daugeliui civilinių objektų.
„Ligoninėje mirė 17-metė mergina, kuri buvo sunkiai sužeista per raketų ataką Berestyno mieste“, – platformoje „Telegram“ paskelbė Charkivo gubernatorius Olehas Synehubovas.
„Pirminiais duomenimis, sužeisti devyni žmonės, tarp jų 16-metis berniukas“, – pridūrė jis, sakydamas, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo pajėgos.
Kaimyninėje Dnipropetrovsko srityje gubernatorius sakė, kad Dnipro mieste po dronų atakos kilo gaisrai, tačiau nepateikė jokios informacijos apie galimas aukas.
„Dnipro mieste ir rajone dėl bepiločio orlaivio atakos kilo gaisrai“, – sakė Vladyslavas Haivanenka.
Vakar sunaikintas vaikų darželis
Pirmadienį per Rusijos aviacijos smūgius žuvo penki žmonės ir buvo sunaikintas vaikų darželis Rytų Ukrainoje.
Trys žmonės žuvo per smūgį į gyvenamąjį rajoną Balaklijoje, Charkivo srities fronto mieste, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Per kitą Rusijos smūgį Dnipropetrovsko srityje žuvo du civiliai, sakė gubernatorius.
Pastarasis smūgis surengtas po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą, pagal kurį Kyjivas įsigis apie 100 naikintuvų ir kitos technikos, įskaitant dronus.
