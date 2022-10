Rusų kario motinos akibrokštas: nepatikėjo, kad sūnus pateko į nelaisvę, reikalavo pasakyti slaptažodį

Ukrainos žurnalistas nufilmavo kaip jis, būdamas kartu su į nelaisvę paimtu rusų kariu, bando prisiskambinti šio motinai. Žemiau pateikiame pokalbio išrašą:

Žurnalistas: Laba diena, mano vardas Vladimiras. Esu žurnalistas iš Ukrainos. Jūsų sūnus paimtas į nelaisvę. Ar žinote tai?

Motina: Ne, nežinau. Ir jis niekaip negali būti nelaisvėje, nes vakar su juo kalbėjausi telefonu.

Tuo metu rusų karys purto galvą, sakydamas, kad neįmanoma, jog jiedu su mama vakar kalbėjosi.

Žurnalistas: Palaukite. Įdomu.

Motina: Įdomu. Man irgi įdomu. Pasakykite slaptažodį jeigu mano sūnus nelaisvėje.

Russian woman refuses to accept her son is in Ukrainian captivity, demands a codeword, and hangs up the phone. pic.twitter.com/LutOgJE9lK