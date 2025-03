Rusijos sankcijų apėjimus tyrusi 43-ejų JAV prokurorė rasta negyva savo namuose

Kaip patikslina „Fox News“, J. Aber prokurore dirbo 2021-2025 m., į šias pareigas ją paskyrė Joe Bidenas. Ji nagrinėjo terorizmo, nusikalstamų grupuočių ir įslaptintos informacijos nutekinimo bylas.

J. Aber atsistatydino 2025 m. sausį, netrukus po JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos.

Pranešama, jog ji vadovavo tyrimui dėl buvusio CŽV analitiko Asifo Rahmano, kuris nutekino įslaptintus dokumentus „Telegram“ apie Izraelio smūgį Iranui. Ji taip pat vadovavo bylai prieš nelegalius amerikietiškų technologijų prekeivius Rusijoje.

Be to, J. Aber vadovaujami prokurorai apkaltino du Rusijos piliečius didelio masto sukčiavimu kibernetinėje erdvėje ir pinigų plovimu.

Ji taip pat dalyvavo vykdant pirmąjį Rusijos kariuomenės baudžiamąjį procesą dėl nusikaltimų prieš JAV pilietį Ukrainoje.

43-ejų J. Aber draugai ir buvę bendradarbiai sakė esantys sukrėsti ir nuliūdinti, tačiau nei jie, nei policija nesakė, jog įtaria nusikaltimą, rašoma „The Washington Post“.

Savaitgalį Aleksandrijos policija paskelbė trumpą pareiškimą, kuriame teigiama, kad pareigūnai šeštadienį netrukus po 9 val. ryto sureagavo į iškvietimą į J. Aber gyvenamąją vietą ir rado ją mirusią.

Policijos departamentas atmetė daugybę prašymų suteikti daugiau informacijos, tik pasakė, kad „vyksta tyrimas dėl jos mirties aplinkybių“ ir kad Virdžinijos medicinos ekspertas nustatys mirties priežastį.

Du šeimos draugai, kurie su „The Post“ kalbėjosi laikydamiesi anonimiškumo sąlygos iš pagarbos gedintiems J. Aber artimiesiems, sakė žinoję, kad ji sirgo sunkia liga.

„Visi požymiai rodo, kad tai buvo komplikacija, susijusi su ilgai trunkančia sveikatos būkle, apie kurią žinojo jos artimi draugai ir šeima“, – sakė vienas iš J. Aber šeimos draugų.

Jessica Aber reportedly had 'longstanding' health issue: What we know about former attorney's death https://t.co/ia60kAOMrX

REKLAMA

REKLAMA