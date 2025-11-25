 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos raketai pataikius į lietuviško kapitalo bendrovės logistikos centrą Kyjive žuvo 4 žmonės

2025-11-25 16:57 / šaltinis: BNS
2025-11-25 16:57

Rusijos raketai antradienio naktį apgadinus Lietuvos kapitalo investicijų grupės „BT Invest“ valdomo prekybos tinklo „Novus“ logistikos centrą Kyjive, žuvo keturi įmonės vairuotojai, atvykę iškrauti prekių, dar penki žmonės buvo sužeisti, pranešė „Novus“.

Raketai apgadinus lietuviško kapitalo bendrovės „Novus“ logistikos centrą Kyjive žuvo 4 žmonės BNS Foto

Rusijos raketai antradienio naktį apgadinus Lietuvos kapitalo investicijų grupės „BT Invest“ valdomo prekybos tinklo „Novus“ logistikos centrą Kyjive, žuvo keturi įmonės vairuotojai, atvykę iškrauti prekių, dar penki žmonės buvo sužeisti, pranešė „Novus“.

2

Atakos metu priedangoje buvę įmonės darbuotojai nenukentėjo.

„Būtent dėl jo darbo mes kasdien aprūpinome nepertraukiamą produktų tiekimą parduotuvėms. Centras pastatytas ir atidarytas jau pilno masto invazijos metu kaip atsparumo, vystymosi ir tikėjimo ateitimi simbolis“, – rašoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu daugiau nei 50 tūkst. kv. metrų ploto logistikos centras neveikia, vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. 

„Nepaisant smūgio, parduotuvėse prekių netrūks. Jau atstatome logistikos maršrutus ir dirbame, kad visi tinkle esantys įrenginiai veiktų stabiliai ir atnaujintų sandėlio veiklą per kuo trumpiausią laiką“, – teigiama pranešime.

Kaip rašė BNS, Rusijai antradienio naktį raketomis ir dronais atakavus Kyjivą, žuvo septyni žmonės

Portalas vz.lt rašo, jog 2022 metų kovą Kyjive per bombardavimą smarkiai nukentėjo administracinis, prekybos ir pramogų centras „Retroville“ – apie 100 mln. eurų vertės Lietuvos verslo investicija. Pastate buvo įsikūrusi ir tinklo „Novus“ parduotuvė.

