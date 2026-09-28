Rusijos dronas smogė prie pat Lenkijos sienos: naikintuvai kilo į orą

Likus kelioms minutėms iki perspėjimo apie galimą ataką, išsiųsto Liublino vaivadijos gyventojams, pasirodė informacija apie Lenkijos karinės aviacijos veiksmus dėl Rusijos atakos Vakarų Ukrainoje. Liublino ir Žešuvo oro uostai laikinai sustabdė skrydžius.
Taip pat pasirodė pranešimų apie garsius trenksmus, girdėtus virš Lodzės vaivadijos ir Pulavų apylinkėse Liublino vaivadijoje. Manoma, kad tai galėjo būti Lenkijos naikintuvai, viršiję garso greitį.
Pakelti naikintuvai
Neoficiali Ukrainos perspėjimo sistema „Neptun“ rodė keturis dronus Voluinės srityje, vieną jų – visai netoli Dorohusko pasienio kontrolės punkto.
„Naujausia informacija rodo, kad netoli Dorohusko pasienio kontrolės punkto smogė Rusijos Federacijos bepilotis orlaivis. Jis smogė netoli Jagodino gyvenvietės. Jo smūgis buvo stebimas“, – sakė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinės vadovybės atstovas pulkininkas leitenantas Jacekas Goryszewskis.
Pranešimas apie RCB perspėjimo atšaukimą platformoje „X“ pasirodė 17.23 val. vietos laiku.
„Deja, netoli sienos su Lenkija, Starovoitovo kaime buvo suduotas smūgis“, – platformoje „Telegram“ parašė Romanas Romaniukas, laikinasis Ukrainos vakarinės Voluinės srities gubernatorius.
„Sprogimo banga apgadino pasienio kontrolės punkto pastatą prie įvažiavimo į terminalą“, – pažymėjo jis ir pridūrė, kad „pranešimų apie sužeistuosius ar žuvusiuosius negauta“.
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