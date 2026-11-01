Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos darželiuose – naujas auklėjimas: 3-mečiams aiškins apie Krymo aneksiją ir pasiaukojimą „kitų labui“

2026-11-01 14:15 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-01 14:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos valdžios institucijos parengė žaidimus darželinukams, kurių metu vaikams bus pasakojama apie Krymo „susijungimą“ su Rusija ir aiškinama, kodėl šio Ukrainos regiono aneksija yra teisinga ir pagrįsta.

Rusijos darželiuose – naujas auklėjimas: 3-mečiams aiškins apie Krymo aneksiją ir pasiaukojimą „kitų labui“
GALERIJA (27)

Rusijos valdžios institucijos parengė žaidimus darželinukams, kurių metu vaikams bus pasakojama apie Krymo „susijungimą“ su Rusija ir aiškinama, kodėl šio Ukrainos regiono aneksija yra teisinga ir pagrįsta.

REKLAMA
15

Apie tai rašo „Moscow Times“, remdamiesi „Sota“.

Kokie „žaidimai“ laukia rusų darželinukų?

Oficialiai skelbiama, kad žaidimų pagalba vaikai turėtų įtvirtinti įgytas teorines žinias.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal žaidimo „Draugystės tiltas“ scenarijų šešių–septynių metų amžiaus vaikai turės permesti virvę per įsivaizduojamą jūrą, o tada pakelti ją virš galvos, imituojant Krymo tiltą, ir sakyti: „Krymas ir Rusija – tiltas amžiams!“

REKLAMA
REKLAMA

Po to vaikai turi eiti palei virvę su vėliavėle, o kiti – ploti. Pabaigoje visi kartu šauks: „Hura!“

REKLAMA

Vienoje iš kortelių su pavadinimu „Krymas – tai Rusija“ kūrėjai nurodė, kad pagal Rusijos teisės aktus pusiasalis priklauso Rusijos Federacijai, tačiau „jo statusas yra tarptautinio ginčo objektas“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Dar vienas žaidimas bus žaidžiamas taip, kad vaikai turės įsiminti poras paveikslėlių. Kai vaikas suras Krymo tilto ar vėliavos paveikslėlį, kiti auklėtiniai turės tai pasveikinti, ploti ir pasakyti: „Hurra! Mes kartu!“

REKLAMA
REKLAMA

Užduotys su propaganda – ir mažiausiems 

Trejų–keturių metų vaikai žais žaidimą „Saulutė ir debesėlis“. Pagal žaidimo idėją, pusiasalis iki įstojimo į Rusijos Federaciją liūdėjo vienatvėje. Tada auklėtojas sakys: „Bet kai Krymas ir Rusija susijungė – išlindo saulutė“, po to įjungiama linksma muzika, o vaikai, kurie iki tol sėdėjo pritūpę, užsidengę veidus rankomis, atsistos ir su šypsenomis pradės ploti bei suktis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žaidime „Traukinys į Krymą“ vaikams teks vaizduoti kelionę per Kerčės tiltą ir grįžimą namo, sakyti: „Kaip gerai, kad mes – viena šalis!“

O žaidime, kuriame reikia atpažinti pusiasalyje gyvenančius gyvūnus, vaikai turės kartoti: „Delfinas gyvena Kryme – tai mūsų Krymas!“

„Gerosios žaidynės“ buvo įvestos vaikų darželiuose kaip propagandinių „Pokalbių apie svarbius dalykus“ analogas.

REKLAMA

Remiantis metodinėmis medžiagomis, ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo trejų metų bus pasakojama apie Krymo aneksiją, siekiant suformuoti jų supratimą apie pusiasalį kaip apie „Rusijos regioną“. Valdžios sumanymu, tai vaikams turėtų sukelti „patriotinius jausmus ir pasididžiavimą savo šalimi“.

Taip pat ketinama ugdyti vaikų „didvyriškumą“, kuris projekto medžiagoje apibrėžiamas kaip „aukščiausias meilės Tėvynei ir žmonėms pasireiškimas“ ir „pasirengimas paaukoti save kitų labui“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų