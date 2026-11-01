Apie tai rašo „Moscow Times“, remdamiesi „Sota“.
Kokie „žaidimai“ laukia rusų darželinukų?
Oficialiai skelbiama, kad žaidimų pagalba vaikai turėtų įtvirtinti įgytas teorines žinias.
Pagal žaidimo „Draugystės tiltas“ scenarijų šešių–septynių metų amžiaus vaikai turės permesti virvę per įsivaizduojamą jūrą, o tada pakelti ją virš galvos, imituojant Krymo tiltą, ir sakyti: „Krymas ir Rusija – tiltas amžiams!“
Po to vaikai turi eiti palei virvę su vėliavėle, o kiti – ploti. Pabaigoje visi kartu šauks: „Hura!“
Vienoje iš kortelių su pavadinimu „Krymas – tai Rusija“ kūrėjai nurodė, kad pagal Rusijos teisės aktus pusiasalis priklauso Rusijos Federacijai, tačiau „jo statusas yra tarptautinio ginčo objektas“.
Dar vienas žaidimas bus žaidžiamas taip, kad vaikai turės įsiminti poras paveikslėlių. Kai vaikas suras Krymo tilto ar vėliavos paveikslėlį, kiti auklėtiniai turės tai pasveikinti, ploti ir pasakyti: „Hurra! Mes kartu!“
Užduotys su propaganda – ir mažiausiems
Trejų–keturių metų vaikai žais žaidimą „Saulutė ir debesėlis“. Pagal žaidimo idėją, pusiasalis iki įstojimo į Rusijos Federaciją liūdėjo vienatvėje. Tada auklėtojas sakys: „Bet kai Krymas ir Rusija susijungė – išlindo saulutė“, po to įjungiama linksma muzika, o vaikai, kurie iki tol sėdėjo pritūpę, užsidengę veidus rankomis, atsistos ir su šypsenomis pradės ploti bei suktis.
Žaidime „Traukinys į Krymą“ vaikams teks vaizduoti kelionę per Kerčės tiltą ir grįžimą namo, sakyti: „Kaip gerai, kad mes – viena šalis!“
O žaidime, kuriame reikia atpažinti pusiasalyje gyvenančius gyvūnus, vaikai turės kartoti: „Delfinas gyvena Kryme – tai mūsų Krymas!“
„Gerosios žaidynės“ buvo įvestos vaikų darželiuose kaip propagandinių „Pokalbių apie svarbius dalykus“ analogas.
Remiantis metodinėmis medžiagomis, ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo trejų metų bus pasakojama apie Krymo aneksiją, siekiant suformuoti jų supratimą apie pusiasalį kaip apie „Rusijos regioną“. Valdžios sumanymu, tai vaikams turėtų sukelti „patriotinius jausmus ir pasididžiavimą savo šalimi“.
Taip pat ketinama ugdyti vaikų „didvyriškumą“, kuris projekto medžiagoje apibrėžiamas kaip „aukščiausias meilės Tėvynei ir žmonėms pasireiškimas“ ir „pasirengimas paaukoti save kitų labui“.
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