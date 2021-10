Rusijoje vėl fiksuoti COVID-19 sergamumo ir mirštamumo antirekordai

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 36 582 naujus užsikrėtimo atvejus ir fiksuotą didžiausią mirčių nuo COVID-19 skaičiaus prieaugį, per parą mirus 1 123 žmonėms.

Epidemiologai tokį augimą aiškina didesniu Rusijoje dominuojančios delta atmainos užkrečiamumu, taip pat ne itin aukštu vakcinacijos lygiu.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinta 8 440 naujų COVID-19 atvejų, o Sankt Peterburge – 3 186. Be to, sostinėje mirė 95 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 70 pacientų gyvybių.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 392 697 COVID-19 atvejai, 235 057 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 272 053 pacientai, iš jų 29 318 – per praėjusią parą.