Strateginiam Arkties pakrantės regionui nuo 2019 m. vadovaujantis Andrejus Čibisas pirmadienį buvo sulaikytas Maskvos Šeremetjevo oro uoste, kai atvyko į komandiruotę.
Kodėl sulaikytas rusų gubernatorius?
Tyrėjai 47 metų vyrą apkaltino pasisavinus daugiau kaip milijardą rublių (12 mln. JAV dolerių), skirtų greitkeliui kalnuotoje regiono dalyje rekonstruoti ir jaunimo centrui statyti. Įtariama, kad vėliau jis neteisėtai pervedė šias lėšas į užsienį.
2024 m. pasikėsinimą išgyvenęs A. Čibisas tapo pirmuoju gubernatoriumi, sulaikytu einant pareigas užsitęsusio Maskvos karo prieš Ukrainą metu.
Maskvos Meščanskio teismas nusprendė laikyti A. Čibisą suimtą iki teismo, t. y. mažiausiai du mėnesius.
„Vyksta tyrimo veiksmai. Šiuo metu daugiau nieko negaliu pridurti“, – trečiadienį apie šią bylą sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Rusijos saugumo tarnybos A. Čibiso aplinkos žmones pradėjo suiminėti jau anksčiau šiais metais.
Laikraštis „Kommersant“ pranešė, kad per apklausą A. Čibisas neigė savo kaltę ir sakė ketinantis savo noru atsistatydinti bei prisidėti prie Rusijos pajėgų Ukrainoje.
Rusija savo karo veiksmams masiškai verbuoja kalinius.
Gubernatoriaus žmona Jevgenija Čibis socialiniuose tinkluose jį gynė, sakydama, kad jis „nuoširdžiai tiki Murmansko sritimi“, ir ragino vietos gyventojus jį palaikyti.
2024 m. balandį šiauriniame Apatitų mieste A. Čibisas buvo subadytas peiliu. Tokie išpuoliai prieš pareigūnus yra itin reti.
Tyrėjų teigimu, užpuolikas veikė dėl asmeninio priešiškumo. Jam – Aleksandrui Bydanovui – buvo skirta 13 metų laisvės atėmimo bausmė pataisos kolonijoje. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad anksčiau šiais metais jis žuvo Ukrainoje.
A. Čibisas 2019 m. buvo paskirtas vadovauti Murmansko sričiai – stipriai militarizuotam regionui, kuriame yra pagrindinis Rusijos Arkties uostas.
Prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą ragino strateginę šio regiono plėtrą laikyti prioritetu.
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