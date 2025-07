Rusijoje – rekordiškas darbuotojų trūkumas: Putinas įsakė įdarbinti daugiau neįgaliųjų

Kaip rašoma Kremliaus interneto svetainėje, V. Putinas visų pirma pavedė Ministrų kabinetui įvertinti užimtumo centrų ir darbdavių darbo efektyvumą, siekiant padėti neįgaliesiems įsidarbinti ir adaptuotis darbo vietose. Taip pat Vyriausybė turės pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti neįgaliųjų įdarbinimo ir išlaikymo darbo vietose mechanizmus.

Taip pat V. Putinas pasiūlė apsvarstyti galimybę mokėti mėnesines priemokas už nuopelnus neįgaliesiems, gavusiems darbą. Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas ir „Versliosios Rusijos“ pirmininkas Aleksejus Repikas paskirti atsakingais už šių iniciatyvų įgyvendinimą. Įgyvendinimo terminas nustatytas iki 2025 m. rugsėjo 1 d.

REKLAMA

REKLAMA

Rusijoje – rekordinė darbuotojų krizė

Prezidento nurodymai buvo reakcija į sparčiai gilėjančią personalo krizę. Remiantis Aukštosios ekonomikos mokyklos ataskaita, 2024 m. pabaigoje Rusijos įmonėms truks 2,6 mln. darbuotojų, t. y. 17 proc. daugiau nei prieš metus ir tai yra rekordinis skaičius.

REKLAMA

Labiausiai darbuotojų trūksta pramonėje (391 tūkst. žmonių), prekyboje (347 tūkst.) ir transporte (219 tūkst.). Tyrimo autoriai tai sieja su sumažėjusiu darbo migrantų srautu, susilpnėjusiu rubliu ir „daugeliu ekonominių sukrėtimų“.

Padėtis pablogėjo Vladimirui Putinui pradėjus karą Ukrainoje: pirmaisiais metais į frontą buvo mobilizuota apie 300 tūkst. vyrų, o per kitus dvejus metus – dar apie 740 tūkst. Be to, įvairiais vertinimais, nuo 650 tūkst. iki 1,1 mln. rusų paliko šalį, bėgdami nuo mobilizacijos ir nesutikdami su Kremliaus politika.

REKLAMA

REKLAMA

Karas Ukrainoje . 2025 m. birželis. (21 nuotr.) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) +17 Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Kyjivas po rusų atakos (Nuotr. Reuters) Kyjivas po rusų atakos (Nuotr. Reuters) Kyjivas po rusų atakos (Nuotr. Reuters) Kyjivas po rusų atakos (Nuotr. Reuters)

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis.

Prie darbo jėgos nutekėjimo iš Vidurio Azijos šalių prisidėjo ir ekonomikai smogęs sankcijų spaudimas, taip pat migracijos įstatymų sugriežtinimas po teroristinio išpuolio Krokų rotušėje. Tuo pat metu rusai pradėjo masiškai keltis į sritis, kuriose pajamos didesnės, o reikalavimai mažesni, pavyzdžiui, į pristatymo, taksi ir gynybos pramonę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gyventojų skaičiaus mažėjimas

Visa tai apsunkina demografinė padėtis. Taigi, oficialios statistikos duomenimis, 2024 m. natūralus gyventojų skaičiaus mažėjimas viršijo 596 000 žmonių – daugiau kaip 20 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Rosstato prognozėmis, iki 2046 m. Rusijos gyventojų skaičius gali sumažėti iki 130,6 mln. žmonių.

Darbuotojų trūkumo problemą bandoma spręsti, be kita ko, pritraukiant vyresnio amžiaus žmones. 2025 m. sausio-gegužės mėn. darbdaviai išsiuntė 5,1 mln. kvietimų vyresniems nei 50 metų kandidatams, t. y. beveik dvigubai daugiau nei 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu.