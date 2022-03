Rusijai smogus regiono vyriausybės būstinei Mykolajive žuvo 12 žmonių, 33 sužeisti

Devynių aukštų pastatui smogta prieš pat 9 val. ryto; smūgis sugriovė visą centrinę statinio dalį.

„Iš po griuvėsių ištraukti 12 žmonių kūnai, 33 žmonės sužeisti“, – sakoma Ukrainos nepaprastųjų situacijų agentūros pranešime platformoje „Telegram“.

Agentūros paskelbtose nuotraukose matyti griuvėsius šalinantys gelbėtojai ir raudonu kostiumu vilkinti medicinos darbuotoja, padedanti ant neštuvų gulinčiam sužeistam vyrui kruvinu veidu.

Anksčiau pareigūnai skelbė apie devynis žuvusius ir 28 sužeistus žmones.

Antradienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Danijos parlamentą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šią ataką.

„Mykolajivo gyventojai Rusijai nekėlė jokios grėsmės. Ir nepaisant to, kaip visi ukrainiečiai, jie tapo rusų karių taikiniais“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Po kelias dienas trukusios sąlyginės ramybės, antradienio rytą įvykdytas puolimas sukrėtė šį miestą, kuriame taikos metu gyveno pusė milijono žmonių.

Mykolaivas įsikūręs pakeliui į Odesą, didžiausią Ukrainos uostą pietuose.

