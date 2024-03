Rusija teigia nukovusi „Islamo valstybės“ narius, planavusius išpuolį Maskvos sinagogoje

Pasak FST, IV kuopelė, įsikūrusi Kalugoje į pietvakarius nuo Maskvos, planavo šaudyti į žydų maldininkus sostinės sinagogoje. „Areštuojami teroristai ginklu priešinosi FST pareigūnams ir dėl to buvo neutralizuoti atsakomąja ugnimi“, – saugumo tarnybos pareiškimą citavo naujienų agentūra TASS. Pranešime sakoma, kad buvo aptikta ir konfiskuota šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir komponentų savadarbiam sprogmeniui pagaminti.

Su Rusijos kariuomene ir saugumo aparatu susijęs leidinys „Zvezda“ paskelbė FST vaizdo įrašą, kuriame matyti du lavonai name, taip pat per kratą rasti ginklai, šaudmenys ir peiliai. FST nepranešė, kiek žmonių nukauta per operaciją. Teigiama, kad kovotojai buvo „Islamo valstybės“ atšakos Afganistane nariai, bet jų pilietybė neatskleista.

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos valdžia dažnai skelbia užkirtusi kelią įtariamų islamistinių grupuočių planuojamiems išpuoliams. Anksčiau šį mėnesį FST pranešė, kad pietiniame daugiausia musulmonų gyvenamame Ingušijos regione buvo nukauti šeši įtariami IV kovotojai.

Įtampą tarp Rusijos musulmonų ir žydų bendruomenių kursto Izraelio ir „Hamas“ karas. Praėjusį spalį Dagestane, kitame Kaukazo regione, kuriame dauguma gyventojų taip pat yra musulmonai, protestuotojai įsiveržė į oro uostą, kai į jį atskrido lėktuvas iš Tel Avivo.