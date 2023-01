Rusija atsisako viešinti Makijivkoje žuvusių karių sąrašą

„Sąrašai neskelbtini. Visa turima informacija kariniuose komisariatuose yra pateikiama asmeniškai karinio personalo šeimų nariams – arba kreipiantis, arba, kalbant apie daugybę karių, karinių komisariatų darbuotojai informuojami asmeniškai.

Sąrašai negali būti paskelbti. Pirma, tai yra asmens duomenys, antra, tai, žinoma, yra užsienio žvalgybos agentūrų darbas, siekiant nustatyti ir vykdyti provokuojančias priemones prieš kariškių artimuosius“, – rašo „The Insider“.

Per Naujųjų metų išpuolį Ukraina smogė pastatui okupuotame Ukrainos rytiniame Makijivkos mieste. Rusija pripažino, kad pastate, kuris buvo naudojamas kaip kareivinės, žuvo 89 jos kariai. Ukraina teigia, kad per šią ataką žuvo per 400 rusų karių.