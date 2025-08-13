Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija apribojo skambučius „WhatsApp“ ir „Telegram“ programėlėse

2025-08-13 17:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 17:21

Rusija trečiadienį paskelbė apie skambučių „WhatsApp“ ir „Telegram“ žinučių programėlėmis ribojimą, sakydama, kad tai būtina kovai su nusikalstamumu, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Netrukus trijuose telefono modeliuose nebus galima naudotis „WhatsApp“ (nuotr. SCANPIX)

0

„Siekiant kovoti su nusikaltėliais, imamasi priemonių iš dalies apriboti skambučius šiomis užsienio žinučių programėlėmis („WhatsApp“ ir „Telegram“)“, – ryšių priežiūros tarnybos „Roskomnadzor“ pranešimą citavo naujienų agentūros RIA ir TASS.

Tarnybos teigimu, remiantis teisėsaugos institucijų duomenimis ir daugybe piliečių pateiktų skundų, „Telegram“ ir „WhatsApp“ tapo pagrindinėmis balso paslaugomis, naudojamomis apgaulėms ir pinigų išviliojimui, taip pat rusų įtraukimui į diversinę ir teroristinę veiklą.

