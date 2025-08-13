Rusija apribojo skambučius „WhatsApp“ ir „Telegram“ programėlėse

„Siekiant kovoti su nusikaltėliais, imamasi priemonių iš dalies apriboti skambučius šiomis užsienio žinučių programėlėmis („WhatsApp“ ir „Telegram“)“, – ryšių priežiūros tarnybos „Roskomnadzor“ pranešimą citavo naujienų agentūros RIA ir TASS.
Tarnybos teigimu, remiantis teisėsaugos institucijų duomenimis ir daugybe piliečių pateiktų skundų, „Telegram“ ir „WhatsApp“ tapo pagrindinėmis balso paslaugomis, naudojamomis apgaulėms ir pinigų išviliojimui, taip pat rusų įtraukimui į diversinę ir teroristinę veiklą.
