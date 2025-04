Rusai per praėjusią parą Zaporižios srityje surengė 359 atakas, sužeista 40 žmonių

„Rusijos pajėgos inicijavo 10 antskrydžių, nukreiptų į Zaporižią, Stepnohirską, Kamianskę, Huliaipolę ir Mali Ščerbakus. Be to, 209 įvairaus tipo bepiločiai orlaiviai atakavo Bilenkę, Lobkovę, Kamianskę, Huliaipolę, Ščerbakus, Novodanylivką, Mala Tokmačką, Čarivnę ir Novodarivką. Stepovė, Ščerbakai ir Mala Tokmačka buvo keturis kartus apšaudyti pasitelkiant reaktyvvines salvinės ugnies sistemas, o 136 artilerijos sviediniai, be kita ko, smogė į Bilenkę, Lobkovę, Kamianskę, Huliaipolę, Ščerbakus, Novodanylivką, Mala Tokmačką, Čarivnę ir Novodarivką“, – parašė I. Fiodorovas.

Dėl atakų sužeistų žmonių skaičius Zaporižios srityje išaugo iki 40, patvirtinta vieno asmens mirtis. Be to, užfiksuoti 165 pranešimai apie žalą namams, transporto priemonėms ir infrastruktūrai.