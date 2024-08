Rusai atakavo Chersono priemiesčius dronais, sužeisti du civiliai

Tai pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Rusijos kariuomenė bepiločiais orlaiviais atakavo Chersono priemiesčius“, – sakoma pranešime.

Kaip pažymima, Kindijkos gyvenvietėje nuo priešo drono nukentėjo 62 metų vyras, kuris buvo gatvėje. Jis patyrė sprogimo sukeltą traumą ir skeveldros buvo sužeistas į pėdą.

36 metų Sadovės kaimo gyventojas nukentėjo savo namų kieme nuo drono numesto sprogmens. Jam diagnozuota sprogimo sukelta trauma ir kojų skeveldriniai sužeidimai.

Pasak pareigūnų, abu nukentėjusieji nugabenti į ligoninę.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Chersono srityje rusų dronas atakavo 60-metę Naujosios Kachovkos bendruomenės Veselės kaimo gyventoją, ji sužeista.

Be to, rugpjūčio 20-osios rytą per Chersono miesto Korabelno rajono apšaudymą buvo sužeistas 49 metų vyras.