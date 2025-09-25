Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Rio de Žaneire „nusikaltėlius“ likviduojantiems policininkams bus mokamos premijos

2025-09-25 07:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 07:14

Brazilijos Rio de Žaneiro valstijos įstatymų leidėjai patvirtino siūlymą skirti premiją policijos pareigūnams, kurie likviduoja „nusikaltėlius“, tokiu savo sprendimu sukeldami dėl prasidėsiančių „žudynių“ sunerimusių žmogaus teisių gynėjų pasipiktinimą.

Brazilijos Rio de Žaneiro valstijos įstatymų leidėjai patvirtino siūlymą skirti premiją policijos pareigūnams, kurie likviduoja „nusikaltėlius“, tokiu savo sprendimu sukeldami dėl prasidėsiančių „žudynių“ sunerimusių žmogaus teisių gynėjų pasipiktinimą.

REKLAMA
0

Panaši priemonė, praminta „Laukinių Vakarų premija“, jau galiojo nuo 1995 iki 1998 m., bet paskiau jos buvo atsisakyta dėl smarkiai išaugusio žūčių nuo Brazilijos policijos pareigūnų rankų skaičiaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį vakare patvirtinta naująja priemone „skatinamas smurtas, o mirtis paverčiama viešosios politikos gaire“, – sakė prieš ją balsavęs kairės įstatymų leidėjas Henrique Vieira.

REKLAMA
REKLAMA

Skurdžiose ir tankiai apgyvendintose Rio de Žaneiro favelose, kuriose karaliauja narkotikų prekeiviai, dažnai vyksta agresyvios policijos intervencijos.

REKLAMA

Kad tekstas įsigaliotų, jį turi paskelbti Rio de Žaneiro gubernatorius Claudio Castro – buvusio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro bendražygis.

Jame numatyta, kad pareigūnai „už sunkaus kalibro ginklų konfiskavimą arba situacijas, kai neutralizuojami nusikaltėliai“ gali gauti nuo 10 iki 150 proc. darbo užmokesčio dydžio premiją.

REKLAMA
REKLAMA

Juodaodžių teises ginančiai nevyriausybinei organizacijai atstovaujantis teisininkas Djeffas Amadeusas trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad ši priemonė gali sukelti „plataus masto žudynes, kurias vykdys policijos pareigūnai, pasiryžę padaryti bet ką, kad uždirbtų daugiau pinigų“.

Oficialiais duomenimis, 2024 m. Rio de Žaneiro valstijoje per policijos intervencijas žuvo 703 žmonės – beveik po du kiekvieną dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų