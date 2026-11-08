Rijade – smūgis vienam svarbiausių rajonų

„Aramco“ dangoraižis Karaliaus Abdullah finansų rajone buvo atakuotas, tai tikrai žinome“, – sakė vienas liudininkas, turėdamas omenyje Karaliaus Abdullah finansų rajoną (KAFD).
Dar du liudininkai patvirtino matę pastatui padarytą žalą.
2022 m. sudarytos paliaubos, kuriomis buvo sustabdytos kovos per ilgai trunkantį Jemeno konfliktą, liepą žlugo. Nuo tada Saudo Arabija ir husių sukilėliai apsikeičia smūgiais, o husiai atakavo Saudo Arabijos oro uostus, energetikos infrastruktūrą ir karinius objektus.
Irano remiami husiai 2014 m. užėmė Jemeno sostinę Saną, o po metų Saudo Arabijos vadovaujama koalicija įsitraukė į konfliktą, siekdama paremti Jemeno vyriausybę.
Karaliaus Abdullah finansų rajonas yra vienas ryškiausių Saudo Arabijoje vykdomų ekonominių ir socialinių reformų simbolių. Jame stūkso aukšti stikliniai dangoraižiai, veikia prabangios parduotuvės, įrengta žaliųjų erdvių.
Ataka prieš šį rajoną reikštų didelę Saudo Arabijos ir husių konflikto eskalaciją.
Rajone taip pat yra gyvenamųjų namų ir didelė metro stotis, kurioje rytinio piko metu būna itin daug keleivių.
Kito liudininko teigimu, panašu, kad buvo apgadinti keli „Aramco“ dangoraižio aukštai – matyti išdužę stiklai ir dalies pastato fasado pažeidimai.
Sirijos kariai
Ši ataka surengta praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Saudo Arabijos švietimo ministerija vėlai šeštadienį paskelbė, kad Rijade po kelias savaites trukusio nuotolinio mokymo dėl ankstesnės smūgių bangos bus atnaujintas kontaktinis ugdymas.
Koalicijos atstovas spaudai Turkis al-Malkis sekmadienio rytą socialiniuose tinkluose pranešė, kad „oro gynybos sistemos perėmė ir sunaikino dvi husių teroristinės grupuotės Rijado link paleistas balistines raketas“. Tuo metu Saudo Arabijos sostinėje buvo girdėti garsūs sprogimai.
Saudo Arabija ragina sąjungininkus suteikti pagalbą, nes kasdien patiria husių atakas. Šie sukilėliai neseniai užėmė dideles Raudonosios jūros pakrantės teritorijas, anksčiau kontroliuotas Rijado remiamos Jemeno vyriausybės.
Keli Jemeno pareigūnai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad į Saudo Arabiją ir Jemeną ketinama dislokuoti tūkstančius Sirijos karių, o dalis jų jau yra atvykę.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, nuo kovų atsinaujinimo skurdžiame Jemene žuvo daugiau kaip 1,6 tūkst. žmonių, o daugiau kaip 300 tūkst. buvo priversti palikti savo namus.
Trapios 2022 m. paliaubos žlugo po to, kai husiai, nepaisydami Saudo Arabijos vykdomos Jemeno oro erdvės kontrolės, leido Irano lėktuvui nusileisti šalies sostinėje Sanoje. Po šio incidento prasidėjo virtinė atakų.
Vėliau husiai paskelbė Saudo Arabijos jūrų blokadą ir pradėjo atakuoti jos laivus, teritoriją bei naftos objektus, o per žaibišką karinę kampaniją užėmė visą Jemeno Raudonosios jūros pakrantę.
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