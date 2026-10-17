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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Artimuosiuose Rytuose auga įtampa: Egiptas paskelbė, kokiomis aplinkybėmis gintų Saudo Arabiją

2026-10-17 18:59 / šaltinis: BNS
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2026-10-17 18:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi šeštadienį pareiškė, kad Egiptas yra pasirengęs ginti Saudo Arabiją, „jei bus paprašytas“.

Abdel Fattahas el Sissi SCANPIX

Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi šeštadienį pareiškė, kad Egiptas yra pasirengęs ginti Saudo Arabiją, „jei bus paprašytas“.

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Šis pareiškimas nuskambėjo vėl įsiplieskus kovoms tarp karalystės ir Irano remiamų husių Jemene.

Liepą atsinaujinus Jemeno karui, husių sukilėliai ne kartą atakavo Saudo Arabijos taikinius, įskaitant energetikos objektus ir Rijado tarptautinį oro uostą, kur praėjusią savaitę per vieną ataką žuvo 13 žmonių.

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Husiai taip pat užblokavo Bab al Mandebo sąsiaurį, darydami spaudimą energijos išteklių eksportui, tuo pat metu Iranui vykdant savąją Hormuzo sąsiaurio blokadą.

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Sakydamas kalbą Egipto karo akademijos diplomų įteikimo ceremonijoje, A. F. al Sisi teigė, kad Egiptas neieško vaidmens regioniniuose konfliktuose, tačiau pridūrė, kad Kairui būtų neįsivaizduojama likti nuošalyje, kai Saudo Arabijai „daroma žala arba kyla grėsmė jos saugumui ir stabilumui“.

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„Egiptas, žinoma, vadovaudamasis Jo Didenybės karaliaus Salmano ir sosto įpėdinio Mohammedo bin Salmano nurodymais, imsis bet kokių priemonių, kad jus apgintų ar apsaugotų“, – sakė jis.

Jis pridūrė, kad bet kokiam pajėgų dislokavimui reikėtų parlamento pritarimo, ir išreiškė viltį, jog įstatymų leidėjai susirinks į neeilinę sesiją, kad suteiktų leidimą, „jei mūsų to bus paprašyta“.

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„Aš nekalbu apie kovą su kuo nors ar kieno nors puolimą, – sakė A. F. al Sisi. – Mes kalbame tik apie gynybą.“

Praėjusį mėnesį lankydamasis Egipte, faktinis Saudo Arabijos vadovas M. bin Salmanas ir A. F. al Sisi ragino užtikrinti laisvą ir saugią laivybą Raudonojoje jūroje, kuri yra gyvybiškai svarbus prekybos kelias.

Konfliktas su hučiais kelia pavojų ne tik Saudo Arabijos saugumui ir energijos eksportui, bet ir Egiptui, kur laivybos sutrikimai Raudonojoje jūroje gali dar labiau sumažinti Sueco kanalo – pagrindinio užsienio valiutos šaltinio – pajamas.

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Egipto užsienio reikalų ministras Badras Abdelatty praėjusį mėnesį nurodė, kad Egipto Sueco kanalas neteko apie 11 mlrd. dolerių (9,79 mlrd. eurų) pajamų nuo tada, kai hučiai po 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį pradėjo puldinėti prekybinius laivus.

Nepaisant ilgalaikių karinių ryšių su Persijos įlankos valstybėmis, Egiptas neprisijungė prie Mekos susitarimo – abipusio gynybos pakto, kurį rugpjūtį pasirašė Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas, nes Kairas paprastai teikia pirmenybę diplomatijai, o ne dalyvavimui regioniniuose kariniuose aljansuose.

Saudo Arabija ilgą laiką buvo pagrindinė Egipto rėmėja, teikusi finansinę paramą po 2013-ųjų islamistų prezidento Mohammedo Morsi nuvertimo ir vėlesnių ekonominių krizių metu.

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