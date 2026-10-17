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Prie Saudo Arabijos krantų apšaudytas naftos tanklaivis: teko evakuoti įgulą

2026-10-17 10:57 / šaltinis: ELTA
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2026-10-17 10:57
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Prie Saudo Arabijos krantų Persijos įlankoje į tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys, todėl teko evakuoti jo įgulą, šeštadienį pranešė jūrų transporto stebėsenos tarnyba.

Tanklaivis, asociatyvi nuotr. SCANPIX

Prie Saudo Arabijos krantų Persijos įlankoje į tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys, todėl teko evakuoti jo įgulą, šeštadienį pranešė jūrų transporto stebėsenos tarnyba.

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Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba (UKMTO) pranešė, kad į laivą pataikyta penktadienį, maždaug už 126 km nuo Džubailio miesto. Pasak tarnybos, visi įgulos nariai yra saugūs.

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Per karą Artimuosiuose Rytuose laivai ne kartą buvo apšaudyti Irano pajėgų. Iranas blokuoja Hormuzo sąsiaurį – vienintelį jūrų kelią, kuriuo iš Persijos įlankos galima eksportuoti naftą ir dujas.

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Kita jūrų saugumo tarnyba „Vanguard“ nurodė, kad nukentėjo su Maršalo Salų vėliava plaukiojantis žalios naftos tanklaivis „Safeen Principal“. Pasak jos, laive nutrūko elektros tiekimas ir kilo gaisras mašinų skyriuje.

Iki vasario 28 d., kai po JAV ir Izraelio smūgių Iranui prasidėjo karas, per Hormuzo sąsiaurį buvo gabenama maždaug penktadalis viso pasaulyje eksportuojamo naftos kiekio. Per karą naftos kainos smarkiai išaugo.

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