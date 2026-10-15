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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prie Rumunijos krantų – nerimas: užsiliepsnojo tanklaivis

2026-10-15 07:18 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 07:18
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Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šios šalies krantų.

Rusijai – smūgis Juodojoje jūroje: Ukraina atakavo 2 tanklaivius (nuotr. Telegram)

Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šios šalies krantų.

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Nuo praėjusios savaitės dronai – kaip įtariama, Rusijos – kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimyninės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje.

Trečiadienį vakare prie Sulinos, netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su Komorų vėliava plaukiojančiam tanklaiviui „Yara J“, sakoma pranešime.

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Įgula pati užgesino gaisrą

Gynybos ministras Radu Miruta teigė, kad laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą.

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„Ar į jį pataikė dronas, ar ne – šiuo metu atliekamas tyrimas“, – sakė jis televizijos kanalui „Digi24“.

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„Tai labai rimtas reikalas, atsižvelgiant į tai, kad tokie incidentai vyksta Rumunijos teritoriniuose vandenyse“, – pridūrė jis.

Laivų stebėjimo svetainėje „VesselFinder“ nurodoma, kad „Yara J“ yra cheminių ir naftos produktų tanklaivis.

R. Miruta teigė, kad kelias dienas prie Sulinos stovėjęs laivas buvo tuščias.

Gynybos ministerija pranešime spaudai anksčiau nurodė skubiai pasiuntusi du naikintuvus F-18, kai „virš Juodosios jūros buvo pastebėta oro taikinių grupė“.

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